À Lyon, une boutique-atelier transforme les vêtements d'occasion en pièces uniques

    • La marque Bisart a ouvert une boutique-atelier au passage Thiaffait à la Croix-Rousse, proposant de transformer en 20 minutes des vêtements de seconde main en pièces uniques.

    Le passage Thiaffait à Lyon accueille un nouveau concept original depuis juin. Bisart, marque spécialisée dans l'upcycling textile, a installé sa boutique-atelier à l'angle de la rue Leynaud, au sein de la Fabrique de Mode Responsable animée par le Textile Lab depuis décembre 2023.

    20 minutes pour une pièce unique

    Le principe : le client choisit un vêtement de seconde main sur les portants et une œuvre d'art parmi une dizaine disponible, puis repart 20 minutes plus tard avec une pièce unique. Cette approche associe écologie et créativité dans la continuité de l'histoire textile lyonnaise.

    L'installation de Bisart repose sur un dispositif juridique inédit : le "bail commercial d'utilité sociale". Ce bail classique est assorti d'une convention avec la SERL (propriétaire des lieux) qui précise les engagements de l'entreprise : valorisation du réemploi textile, partenariats avec des acteurs de l'insertion, accueil de stagiaires en formation à la mode responsable, et participation aux animations locales.

    En contrepartie du respect de ces engagements, Bisart bénéficie d'une réduction de loyer, facilitant la pérennité de son activité indique la Métropole de Lyon, qui soutient le projet avec la Ville de Lyon. Cette entreprise a d'abord été accompagnée dans l'un des ateliers des étages du passage Thiaffait avant d'obtenir un bail de trois ans pour sa boutique.


