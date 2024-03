Le marché semble totalement saturé par la demande abondante de locataires et le peu d’offres en face.

Pascal Pancrazio, le président de la Fnaim du Rhône, est sans appel : “Quand le marché est à ce point affecté, les gens repoussent leur projet d’achat et restent locataires plus longtemps. Ce qui, à la fin, grippe encore plus le marché, car les offres de location sont plus rares.” La Fnaim, comme tous les agents du centre de la métropole interrogés, fait état d’une vague d’appels instantanée lorsqu’une offre de location est mise en ligne.

“On compte en moyenne cinquante prises de contact pour une offre, avec des pics qui peuvent monter jusqu’à 150 appels. C’est délirant et ça crée de la frustration dans nos équipes”, étaie Pascal Pancrazio. Du côté des prix lyonnais à la location, malgré l’encadrement des loyers, on enregistre une hausse de +2,4 % à Lyon pour un loyer médian à 14 euros le mètre carré (observatoire Clameur).

