Actualité
Yoann Stuck.

UTMB : le Lyonnais Yoann Stuck remporte la "Martigny-Combe à Chamonix"

  • par La rédaction

    • Le Lyonnais d'adoption Yoann Stuck a remporté la MCC de l'UTMB ce lundi.

    L'Avignonnais Yoann Stuck, installé à Lyon depuis 2010, a remporté ce lundi la Martigny-Combe à Chamonix (MCC) sur de l'Ultra-trail Mont-Blanc. Il a réalisé un temps de 3 h 40 avec une vitesse moyenne de 10,52 km/h. Il devance Léo Tuaz et Clément Génot.

    La MCC est une course de 40 kilomètres dont environ 2 300 mètres de dénivelé positif. Yoann Stuck succède à Kevin Vermeulen qui avait remporté l'épreuve en 3 h 34 l'année dernière.

    Lire aussi : Marathon des Sables : le Lyonnais Yoann Stuck termine cinquième

    Faire défiler vers le haut