Vue de Lyon. @CM

À Lyon, une semaine entre fortes chaleurs et retour des orages

  • par La Rédaction

    • Après un week-end ensoleillé, la semaine du 25 au 31 août s’annonce contrastée à Lyon. Orages, rafraîchissement et éclaircies rythmeront les prochains jours.

    Dès ce lundi 25 août, Lyon vivra une journée très chaude, avec un pic pouvant atteindre 31 degrés l’après-midi. Le temps sera plutôt nuageux pour cette première journée de la semaine mais restera globalement ensoleillé.

    Mardi, la chaleur s’accentuera encore : 33 degrés sont attendus l’après-midi, et le vent se lèvera en cours de journée, rendant l’air plus sec mais accentuant la sensation de chaleur pour les habitants.

    Une semaine agitée avant un weekend stable

    À partir de mercredi, le temps commencera à évoluer. La chaleur s’atténuera légèrement (28 °C au plus chaud), mais l’air deviendra plus humide et le vent plus sensible, annonçant la dégradation prévue jeudi. Cette journée marquera un tournant : nuages denses, averses et orages sont attendus, tandis que les températures chuteront nettement pour atteindre 22 °C en journée et 15 °C le matin.

    Vendredi, le temps restera instable, alternant entre éclaircies et averses, avec des températures autour de 23 °C. Mais dès samedi, le ciel se dégagera progressivement, offrant un week-end plus clément. Samedi et dimanche, les températures diurnes remonteront légèrement (24 °C), les minimas nocturnes resteront frais (14–15 °C) et seules quelques nuages épars pourraient troubler le soleil.

