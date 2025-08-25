Un cambrioleur condamné à la prison ferme après un flagrant délit à Charly

Pris en chasse par les gendarmes et des riverains, l’homme a été retrouvé dans un sous-bois. Le butin a pu être restitué aux victimes.

Mardi 12 août, les gendarmes de Saint-Genis-Laval ont été mobilisés pour un cambriolage en cours à Charly. L’auteur présumé, repéré en fuite par une patrouille et des habitants, a tenté d’échapper aux forces de l’ordre.

Un important dispositif a été déployé avec l’appui de la brigade d’Irigny et du PSIG de Givors. Les recherches se sont concentrées autour d’un étang, où le suspect a finalement été retrouvé dissimulé dans un sous-bois.

Le butin, abandonné peu avant son arrestation, a été récupéré et restitué. Placé en garde à vue, cet homme en situation irrégulière a comparu devant la justice. Il a été condamné à huit mois de prison ferme, assortis d’une interdiction du territoire français de cinq ans et d’une amende.

