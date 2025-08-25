Actualité
gendarme
Illustration gendarmerie. (Lou Benoist / AFP)

Un cambrioleur condamné à la prison ferme après un flagrant délit à Charly

  • par La Rédaction

    • Pris en chasse par les gendarmes et des riverains, l’homme a été retrouvé dans un sous-bois. Le butin a pu être restitué aux victimes.

    Mardi 12 août, les gendarmes de Saint-Genis-Laval ont été mobilisés pour un cambriolage en cours à Charly. L’auteur présumé, repéré en fuite par une patrouille et des habitants, a tenté d’échapper aux forces de l’ordre.

    Un important dispositif a été déployé avec l’appui de la brigade d’Irigny et du PSIG de Givors. Les recherches se sont concentrées autour d’un étang, où le suspect a finalement été retrouvé dissimulé dans un sous-bois.

    Le butin, abandonné peu avant son arrestation, a été récupéré et restitué. Placé en garde à vue, cet homme en situation irrégulière a comparu devant la justice. Il a été condamné à huit mois de prison ferme, assortis d’une interdiction du territoire français de cinq ans et d’une amende.

    à lire également
    À Lyon, une semaine entre fortes chaleurs et retour des orages

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    À Lyon, une semaine entre fortes chaleurs et retour des orages 09:59
    gendarme
    Un cambrioleur condamné à la prison ferme après un flagrant délit à Charly 09:10
    Un accident en août 2022 a coûté la vie à deux jeunes Lyonnais, Iris et Warren, qui circulaient en trottinette quai Joffre (Lyon 2e), devenu l’un des axes les plus meurtriers à Lyon ©PHOTOPQR/LE PROGRES/JoÎl PHILIPPON
    Trois ans après la mort d’Iris et Warren à Lyon, le père de l’adolescente pointe la responsabilité de la voirie 08:25
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air dégradée ce lundi 07:25
    Du soleil et jusqu'à 30 degrés attendus ce lundi à Lyon 07:09
    d'heure en heure
    Rhône : les perturbations à prévoir sur les routes la semaine prochaine  24/08/25
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Rhône : addict aux jeux, il vole et escroque des dizaines de personnes âgées 24/08/25
    Villeurbanne accompagne ses nouveaux étudiants du 4 au 29 septembre 24/08/25
    Municipales 2026 : "Dans la vie publique, je voudrais désormais refonder", espère Jean-Michel Aulas 24/08/25
    Ain : un premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine confirmé 24/08/25
    gendarmerie
    Alcoolisé et sous l’emprise de drogue, il percute les gendarmes lors d’un refus d’obtempérer 24/08/25
    Gare SNCF Lyon TGV
    Un incendie se déclare au Sud de Lyon : la circulation reprend à la gare Part-Dieu 24/08/25
    À Rillieux-la-Pape, un homme meurt écrasé sous sa voiture pendant qu’il bricolait 24/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut