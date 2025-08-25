Actualité
La station du métro B à Saint-Genis-Laval. (@Vincent Guiraud)

TCL : le métro B sera à l'arrêt mardi et mercredi

  • par La rédaction

    • Des essais nécessitent l'interruption de la circulation du métro B mardi et mercredi à Lyon indique le Sytral.

    Le métro B ne circulera pas à partir de mardi 26 août et jusqu'au mercredi 27 août à midi a indiqué Sytral mobilités, l'autorité organisatrice des transports en commun lyonnais.

    Les équipes en charge du réseau vont réaliser "des essais pour renforcer la capacité et le confort des voyageurs". Des bus relais seront mis en place. Ils desserviront les stations de Gare Part-Dieu Vivier Merle à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud, toutes les 8 à 15 minutes.

    La station Stade de Gerland ne sera pas desservie et l'arrêt Gare d'Oullins sera reporté.

    À Lyon, L'Hôtel du Département et la Préfecture ouvrent leurs portes pour les Journées du patrimoine

