Ce week-end du 20 et 21 septembre, lors des Journées Européennes du Patrimoine, la Métropole de Lyon propose plusieurs parcours thématiques pour découvrir la ville de mille et une façons différentes.

Ce week-end, ouvrez grand vos mirettes. Les Journées Européennes du Patrimoine se tiennent à Lyon avec pour thématique le patrimoine architectural. Plus de 300 activités sont proposées tout au long du week-end. Et pour (re)découvrir la ville de façons différentes, la Métropole de Lyon propose onze parcours thématiques pour vous guider dans votre sortie.

Les femmes, la nature, ou encore le spectacle vivant à l'honneur

Vous pensez connaître Lyon par coeur ? Faites le test avec ces différents parcours. Au-delà des visites classiques, onze itinéraires invitent les Lyonnais à explorer la ville sous des angles variés.

Le parcours matrimoine met en avant l'héritage des femmes longtemps restées dans l'ombre. Le parcours nature offre quant à lui un souffle d'air frais au coeur de la métropole. Le parcours insolite propose de découvrir la ville hors des sentiers battus à travers des lieux méconnus, des anecdotes surprenantes et des visites originales. D'autres parcours, médecine, spectacle vivant, patrimoine religieux, science et eau sont à découvrir lors de ces deux journées.

Alors que vous soyez seul, en famille, amoureux de la nature, intéressés par des récits oubliés ou amateurs d'histoires insolites, les Journées du Patrimoine sait répondre à toutes les curiosités.

Plus d'informations sur les parcours : https://jep.grandlyon.com/11-themes-a-decouvrir