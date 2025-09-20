Musées
Hôtel de Ville de Lyon. @WilliamPham

Les Journées du Patrimoine à travers des parcours thématiques

  • par Claire Martinez

    • Ce week-end du 20 et 21 septembre, lors des Journées Européennes du Patrimoine, la Métropole de Lyon propose plusieurs parcours thématiques pour découvrir la ville de mille et une façons différentes.

    Ce week-end, ouvrez grand vos mirettes. Les Journées Européennes du Patrimoine se tiennent à Lyon avec pour thématique le patrimoine architectural. Plus de 300 activités sont proposées tout au long du week-end. Et pour (re)découvrir la ville de façons différentes, la Métropole de Lyon propose onze parcours thématiques pour vous guider dans votre sortie.

    Les femmes, la nature, ou encore le spectacle vivant à l'honneur

    Vous pensez connaître Lyon par coeur ? Faites le test avec ces différents parcours. Au-delà des visites classiques, onze itinéraires invitent les Lyonnais à explorer la ville sous des angles variés.

    Le parcours matrimoine met en avant l'héritage des femmes longtemps restées dans l'ombre. Le parcours nature offre quant à lui un souffle d'air frais au coeur de la métropole. Le parcours insolite propose de découvrir la ville hors des sentiers battus à travers des lieux méconnus, des anecdotes surprenantes et des visites originales. D'autres parcours, médecine, spectacle vivant, patrimoine religieux, science et eau sont à découvrir lors de ces deux journées.

    Alors que vous soyez seul, en famille, amoureux de la nature, intéressés par des récits oubliés ou amateurs d'histoires insolites, les Journées du Patrimoine sait répondre à toutes les curiosités.

    Plus d'informations sur les parcours : https://jep.grandlyon.com/11-themes-a-decouvrir

    à lire également
    OL-Angers : Lyon s'impose face au SCO d'Angers

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    OL-Angers : Lyon s'impose face au SCO d'Angers 16:40
    Les Journées du Patrimoine à travers des parcours thématiques 15:31
    Noémie Baiamonte est élue Miss Rhônes-Alpes 2025. Crédit photo : Mathilde Piante pour le comité Miss Rhône-Alpes.
    Miss France 2025 : une Aindinoise en lice 13:07
    KAIROS ©metronomi
    AiRT DE FAMILLE, un festival d’art vivant pour découvrir les toits de Perrache autrement  11:24
    Musique classique : feux d’Artifices à la salle Molière  11:04
    d'heure en heure
    berges du rhone lyon
    Pollution à Lyon : un samedi jugé dégradé dû à l'ozone 10:39
    Un samedi d'été à Lyon avec 30 degrés annoncés 09:43
    Thomas Rudigoz
    Municipales 2026 : Rudigoz demande des gages à Aulas 07:00
    Perspective de l’hôtel du commandement côté rue après travaux © Emmanuelle Andreani Architecte
    Près de Lyon : l'Hôtel de Commandement de Sathonay-Camp bientôt transformé en lieu de vie 19/09/25
    voiture police faits-divers
    Vénissieux : de nouveaux tirs sur le boulevard Ambroise-Croizat 19/09/25
    Sécheresse et fissures : “Nos travaux sont estimés à 350 000 euros au total. C’est plus que le prix de ma maison” @Association Les Oubliés de la canicule
    Sécheresse en Isère : levée partielle des restrictions 19/09/25
    Siège social GL Events
    Lyon : GL Events signe un contrat pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Milan 19/09/25
    Miroir Miroir ephad
    "Miroir Miroir" : quand des résidents d'EHPAD lyonnais participent à la Biennale de la Danse 19/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut