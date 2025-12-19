Actualité
protoxyde d'azote
Une bombonne de protoxyde d’azote dans les rues de Lyon. (@NathanChaize)

La préfète du Rhône interdit l'usage et la détention de protoxyde d'azote

  • par La rédaction

    • La préfecture du Rhône a publié un arrêté interdisant la consommation et la détention de protoxyde d'azote à des fins récréatives. La vente est aussi interdite aux mineurs.

    La préfète du Rhône, Fabienne Buccio a pris ce vendredi 19 décembre un arrêté interdisant "la détention, le port, le transport, l'utilisation et la consommation de protoxyde d'azote (...) à des fins récréatives". D'autres départements comme la Gironde ou la Savoie avait déjà pris une telle mesure, tout comme les Villes de Lyon et de Villeurbanne.

    Il est ainsi interdit de "vendre ou d'offrir à un mineur du protoxyde d'azote" précise l'arrêté. D’abord utilisé à des fins médicales ou alimentaires, le “gaz hilarant” est détourné pour ses effets euphorisants, au prix de risques sanitaires graves : troubles neurologiques, cardiaques, confusion, voire asphyxie ou brûlures internes.

    La préfecture du Rhône rappelle que des bonbonnes de protoxyde d'azote ont été retrouvées dans des véhicules impliqués dans plusieurs récents accidents mortels. D'autres communes de l'agglomération lyonnaise, comme Vénissieux ou Givors, ont également mis en place de telles mesures pour lutter contre la prolifération détourné de ce gaz. La semaine dernière, la ministre déléguée auprès du ministère de l'Intérieur s'était rendue à Mions pour évoquer le sujet.

    à lire également
    À Lyon, la maire du 5e arrondissement salue l'avancée du projet TEOL

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    À Lyon, la maire du 5e arrondissement salue l'avancée du projet TEOL 18:00
    protoxyde d'azote
    La préfète du Rhône interdit l'usage et la détention de protoxyde d'azote 17:36
    COP régionale : "La transition écologique est une opportunité pour construire des territoires" 17:05
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Lyon : Force ouvrière police municipale lève son préavis de grève du 24 décembre 16:33
    Les travaux prévus sur les routes du Rhône dans les prochains jours 16:04
    d'heure en heure
    bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
    Métropole de Lyon : Bruno Bernard promet une brigade de sécurité et 5 000 logements accessibles 15:32
    Lyon : pourquoi la construction de TEOL pourrait être un défi technique 14:54
    Gare de Lyon Part-Dieu : le Hall 1 enfin inauguré après un an de travaux 14:20
    Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard et le maire de Lyon, Grégory Doucet. (@Nathan Chaize)
    Notes de frais à Lyon : accusé d'opacité, Bernard assure avoir "déjà tout publié" 13:40
    Humour : À l’Espace Gerson, on rêve du Grand Soir ! 13:03
    Cabaret et électro : strass, paillettes et dancefloor à l’Opéra 12:35
    Escapades en Isère : vertige blanc à Chamrousse 11:50
    Lyon bientôt dépassée par Toulouse en nombre d'habitants 11:11
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut