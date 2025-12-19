La préfète du Rhône interdit l'usage et la détention de protoxyde d'azote

La préfecture du Rhône a publié un arrêté interdisant la consommation et la détention de protoxyde d'azote à des fins récréatives. La vente est aussi interdite aux mineurs.

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio a pris ce vendredi 19 décembre un arrêté interdisant "la détention, le port, le transport, l'utilisation et la consommation de protoxyde d'azote (...) à des fins récréatives". D'autres départements comme la Gironde ou la Savoie avait déjà pris une telle mesure, tout comme les Villes de Lyon et de Villeurbanne.

Il est ainsi interdit de "vendre ou d'offrir à un mineur du protoxyde d'azote" précise l'arrêté. D’abord utilisé à des fins médicales ou alimentaires, le “gaz hilarant” est détourné pour ses effets euphorisants, au prix de risques sanitaires graves : troubles neurologiques, cardiaques, confusion, voire asphyxie ou brûlures internes.

La préfecture du Rhône rappelle que des bonbonnes de protoxyde d'azote ont été retrouvées dans des véhicules impliqués dans plusieurs récents accidents mortels. D'autres communes de l'agglomération lyonnaise, comme Vénissieux ou Givors, ont également mis en place de telles mesures pour lutter contre la prolifération détourné de ce gaz. La semaine dernière, la ministre déléguée auprès du ministère de l'Intérieur s'était rendue à Mions pour évoquer le sujet.