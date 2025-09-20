Actualité
Noémie Baiamonte est élue Miss Rhônes-Alpes 2025. Crédit photo : Mathilde Piante pour le comité Miss Rhône-Alpes.
Miss France 2025 : une Aindinoise en lice

  • par Claire Martinez

    • Vendredi 19 septembre au soir, à Villefrance-sur-Saône (Rhône), Noémie Baiamonte, originaire de Replonges, dans l'Ain, a été élue Miss Rhônes-Alpes 2025 face à 18 candidates.

    Devant 3 200 personnes réunies au Parcexpo de Villefrance-sur-Saône ce vendredi 19 septembre, une des 18 candidates pour devenir la nouvelle Miss Rhônes-Alpes 2025 s'est imposée. Et c'est Noémie Baiamonte, originaire de Replonges, dans l'Ain, qui a touché le coeur du jury.

    La jeune Aindinoise de 21 ans a été élue Miss Ain en juin dernier. Elle est étudiante dans une école de cinéma à Villeurbanne pour devenir plasticienne maquilleuse dans les effets spéciaux. Noémie succède à Alexcia Couly et représentera la région en décembre prochain lors de l‘élection de Miss France 2026, à retrouver en direct sur TF1.

