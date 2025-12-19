Isère
© Aeolus Drone

Escapades en Isère : vertige blanc à Chamrousse

  par Oriane Mollaret

    • Qui a dit qu’il fallait absolument dévaler les pistes tout schuss pour frissonner de plaisir ? Lyon Capitale a sélectionné pour vous un top 3 des activités les plus impressionnantes de la station de Chamrousse, à la pointe sud du massif de Belledonne. Adrénaline garantie !

    La passerelle himalayenne de Chamrousse © OT Chamrousse

    Indiana Jones à la montagne

    Le sommet de la Croix de Chamrousse, à 2 250 mètres d’altitude, offre une vue incroyable sur le mont Aiguille, les lacs Robert, les massifs de la Chartreuse et du Vercors. Le véritable clou du spectacle est la passerelle himalayenne : un délicat pont de moins d’un mètre de large suspendu à flanc de montagne au-dessus de la légendaire piste du couloir de Casserousse. Surtout, ne regardez pas en bas ! Cette traversée vertigineuse de 130 mètres, à 25 mètres au-dessus du sol, pourrait bien donner quelques frissons aux montagnards les plus avertis.

    En hiver, équipez-vous de chaussures de montagne (pas de baskets !), de crampons ou de raquettes. Plus d’informations sur chamrousse.com

    L’Adrenaline Park avec vue imprenable sur Grenoble © Chloé Halot

    Tarzan des neiges

    L’Adrenaline Park porte bien son nom… Cette tyrolienne géante de près de deux kilomètres de long est la plus grande tyrolienne à pylônes du monde ! En solo ou en duo, baskets ou chaussures de ski aux pieds, élancez-vous depuis la Croix de Chamrousse pour un véritable tourbillon de paysages montagnards : une pente à 30 % en moyenne, des pointes de vitesse à 80 km/h et un survol de 60 mètres. Et n’oubliez pas de sourire à l’arrivée pour une petite photo souvenir !

    À partir de 9 ans, taille supérieure à 1 mètre 35 et poids compris entre 30 et 130 kilos tout compris (vêtements, chaussures de ski, sac à dos…). En hiver, les gants sont obligatoires. Réservation conseillée sur ski.chamrousse.com

    Bivouac aux lacs Robert - DiveXtreme © Pierre Muller

    Le grand bleu glacé

    Sur les pistes, vous êtes comme un poisson dans l’eau ? Et sous la neige ? Vivez une véritable aventure polaire aux lacs Robert, blottis au creux d’un cirque naturel à plus de 2 000 mètres d’altitude au cœur du massif de Belledonne. Une équipe expérimentée vous attend dans un campement sécurisé, loin de toute pollution lumineuse. Au programme : fondue savoyarde, récits polaires et, pour ceux qui le souhaitent, plongée nocturne ! Oui, sous la glace.

    Plus d’informations et réservation sur divextreme.fr

