Culture
Julien Sonjon © Sébastien Monachon

Humour : À l’Espace Gerson, on rêve du Grand Soir !

  • par Caïn Marchenoir

    • Après le succès des éditions précédentes, Le Grand Soir de l’Année est de retour à la Bourse du Travail, organisé par l’équipe de l’Espace Gerson. 

    Tristan Lucas fera office de maître de cérémonie de ce jour de l’An mêlant rires, paillettes et déconnade. Spécimen rare de “Français content” (selon le titre de son dernier one man show), ce faux lent hyperactif relève le défi d’orchestrer la soirée avec les cinq humoristes invités.

    Antek propose un spectacle qui rend heureux. Entre histoire personnelle et observations du quotidien.

    - Lise Dehurtevent signe un spectacle tout-terrain, à la fois drôle et spontané, où chaque sujet devient prétexte à un voyage.

    Rémi Boyes livre un spectacle drôle et lucide sur la trentaine, la nature et l’art d’être soi-même.

    Cécile Marx, sur le fil entre trash et poésie, entre stand-up et musique, nous rappelle que dans un monde où la perfection est omniprésente, ce sont nos défauts qui nous rendent uniques.

    - Enfin Umut Köker, artiste doté, selon ses propres mots, “d’un faciès qui ne permet pas de laisser de longs silences” dévoilera son dernier show, à la fois hilarant et poignant.

    Et de magie comique…

    À l’Espace Gerson, Julien Sonjon jouera son seul en scène, Un Spectacle de type magie, à trois reprises (18 h, 20 h et 22 h) pour fêter comme il se doit le dernier soir de l’année 2025. Ce magicien à part, comédien formé au théâtre d’impro, mélange habilement stand-up, improvisation et prestidigitation.

    Le Grand Soir de l’Année – Le 31 décembre à la Bourse du Travail

    Un Spectacle de type magie – Le 31 décembre à l’Espace Gerson

    Cabaret et électro : strass, paillettes et dancefloor à l'Opéra

