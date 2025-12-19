À Lyon, la maire du 5e arrondissement salue l'avancée du projet TEOL

Nadine Georgel, la maire du 5e arrondissement de Lyon, sur le plateau de 6 minutes chrono en juin 2022.

Le maire écologiste du 5e arrondissement se félicite de l'avancée du projet de tramway express de l'ouest lyonnais qui desservira le quartier de Ménival à Lyon.

Dans un communiqué diffusé vendredi 19 décembre, la maire écologiste du 5e arrondissement de Lyon, Nadine Georgel salue la déclaration d'intérêt général du projet de tramway express de l'ouest lyonnais (TEOL), "une avancée décisive pour améliorer les mobilités dans l'ouest lyonnais" juge-t-elle.

"TEOL est un projet structurant pour le territoire et répond à des décennies d’attente dans le 5e arrondissement. Les habitantes et habitants vont enfin bénéficier d’un moyen de transport fiable, rapide et adapté à leur vie quotidienne", estime la maire candidate à sa réélection.

"Une amélioration concrète de la qualité de vie pour notre territoire"

Pour rappel, le TEOL permettra à horizon 2032 de relier le quartier d'Alaï à Tassin-la-Demi-Lune à Confluence à Lyon en une quinzaine de minutes. Il passera par Sainte-Foy-Lès-Lyon et le 5e arrondissement de Lyon. Le projet est estimé à 800 millions d'euros.

"TEOL facilitera les déplacements vers les lieux de travail, les établissements scolaires, les commerces et les services publics, sans dépendre de la voiture ni subir les contraintes du relief. C’est une amélioration concrète de la qualité de vie pour notre territoire", assure Nadine Georgel, alors que le projet fait l'objet de vives critiques de la part de la candidate Grand Coeur Lyonnais aux élections métropolitaines, Véronique Sarselli.

Véronique Sarselli reste opposée au projet

"TEOL ne résout rien, il aggrave les difficultés de circulation et laisse les habitants dans l'incertitude", indiquait ainsi celle qui est aussi maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux cette semaine. "Nadine Georgel et l’équipe municipale réaffirment leur engagement total pour

accompagner ce projet jusqu’à sa réalisation", indiquent de leur côté les équipes de la mairie du 5e arrondissement de Lyon.

"Aujourd'hui si on n'arrête pas le projet, il se fera. Il est lancé", a réaffirmé Bruno Bernard devant la presse jeudi 18 décembre à l'occasion du conseil d'administration de Sytral mobilités. Regretté depuis plusieurs années par l'opposition, le métro coûterait aujourd'hui environ "1,8 milliard d'euros", estime le président sortant. Le Tramway express de l'ouest lyonnais est quant à lui estimé à environ 800 millions d'euros. "1,8 milliard d'euros pour aller jusqu'à Bellecour", rappelle l'écologiste, alors que le scénario jusqu'à Part-Dieu n'a jamais été estimé.