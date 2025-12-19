Actualité
Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
Image d'illustration de la police municipale à Lyon. (@Nathan Chaize)

Lyon : Force ouvrière police municipale lève son préavis de grève du 24 décembre

    • Le syndicat Force ouvrière de la police municipale de Lyon a levé son préavis de grève déposé pour le 24 décembre.

    La police municipale de Lyon a remporté son combat contre un plan de réorganisation géographique de ses services. Le projet initial prévoyait le transfert de l'unité mobile de circulation depuis son emplacement actuel à la Confluence (2e arrondissement) vers la Part-Dieu (3e arrondissement).

    Le syndicat Force Ouvrière, estimant que ces changements n'avaient pas été discutés dans les instances appropriées, avait lancé un appel à la grève pour le 24 décembre. Le mouvement a été levé le 19 décembre après que les autorités ont accepté de renoncer aux relocalisations de la police de proximité et des motards.

    Les ASVP, qui prévoyaient un ralentissement des verbalisations pour des revendications salariales, n'ont pas encore confirmé l'annulation de leur action.

