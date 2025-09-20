OL-Angers : Lyon s'impose face au SCO d'Angers

Après un premier acte dominant pour l'Olympique lyonnais ce vendredi 19 septembre, l'équipe à finalement pu s'imposer à la 65e minute et s'imposer 1-0 face au Sco d'Angers.

C'est à domicile que l'Olympique lyonnais s'est imposé 1-0 ce vendredi 19 septembre face à Angers. Les Gones ont contrôlé la possession du ballon rond, sans toutefois trouver la faille face à une défense compacte de l'équipe angevine. C'est finalement Tanner Tessmann qui a fait la différence à la 65e minute d'une frappe puissante survenue après un arrêt du gardien.

En face, Angers se procure quelques occasions, notamment en deuxième mi-temps sans jamais réussir à tromper la vigilance de Dominik Greif. Suite à cette confrontation, les Lyonnais cumulent quatre victoires pour seulement une défaite depuis le début de saison. Une situation quasi-idéale et peu probable suite aux difficultés que le club a rencontré durant l'été.