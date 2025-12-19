Actualité
Entrée de la Gare Part-Dieu @WIlliamPham

Gare de Lyon Part-Dieu : le Hall 1 enfin inauguré après un an de travaux

  • par Romain Balme

    • Après un an de travaux, le Hall 1 de la gare de Lyon Part-Dieu est officiellement inauguré. L’infrastructure permettra l’ouverture de nouveaux commerces. Le bâtiment F, inauguré en parallèle, abrite le nouveau centre opérationnel de la gare.

    La gare de Lyon Part-Dieu continue sa métamorphose. Le Hall numéro 1 a été inauguré ce jeudi 18 décembre, après un an de travaux. Ce chantier a notamment permis d'élargir le passage à 14 mètres d'envergure. Une modification qui devrait profiter aux 140 000 voyageurs quotidiens de l'infrastructure ferroviaire.

    Ces travaux vont également permettre l'implantation de nouveaux commerces en plus des 30 déjà existants. Parmi eux, la Mère Brazier, symbole de la gastronomie lyonnaise qui ouvrira une épicerie-comptoir, ou encore l'enseigne Donnant qui propose des cafés et porridges. Selon nos confrères du Progrès, le chantier du Hall 1 a coûté 10,5 millions d’€, avec 46 % apportés par la Région, 31 % par SNCF Gares & Connexions et 23 % par l’Etat.

    A noter qu'une autre nouveauté a été inauguré ce jeudi, avec le bâtiment F qui offre un nouvel accès à la gare. Celui-ci accueille le nouveau centre opérationnel exploitation gare (COEG). Il permet notamment de superviser la production ferroviaire afin de répondre à des enjeux de sécurité ou de diffuser de l’information.

