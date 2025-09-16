Actualité
Hôtel de Ville Lyon 1er @Hugo LAUBEPIN
Hôtel de Ville Lyon @ Hugo LAUBEPIN

Journées du Patrimoine : plus de 300 activités proposées à Lyon

  • par Loane Carpano

    • A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, de nombreux édifices municipaux ouvriront leurs portes au public les 20 et 21 septembre prochains à Lyon.

    Les 20 et 21 septembre prochains se tiendront les Journées européennes du Patrimoine, à Lyon et dans toute la France. A l'occasion de cette 42e édition sur le thème du patrimoine architectural, de nombreuses activités et visites seront proposées par la Ville de Lyon. Lyon Capitale fait le point sur les édifices municipaux ouverts et les différentes activités proposées ce week-end.

    Les six musées de la Ville, la Bibliothèque municipale, les mairies d’arrondissement et de nombreux sites municipaux seront ouverts au public tout au long du week-end. Parmi eux : l'Eglise Saint-Bruno-les-Chartreux, l'Eglise Saint-Nizier, la Bourse du Travail, l'Auditorium de Lyon ou encore le crématorium de la Guillotière accueilleront les Lyonnais le samedi 20 et le dimanche 21 septembre.

    Expériences inédites

    Trois expériences inédites seront également proposées au public : Un jeu de piste à l’Hôtel de Ville, une plongée dans l’escrime ancienne à la Bibliothèque municipale de Lyon et l'attendue réouverture de la piscine de Vaise, qui, pour l'occasion, proposera plusieurs démonstrations aquatiques.

    Accessibles sur inscription, l'ensemble des activités est à retrouver sur le site de la Métropole Grand Lyon.

    Lire aussi : 19, 20, 21 septembre : ce qu’il faut savoir sur les Journées du patrimoine 2025 à Lyon

    à lire également
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon en mission à Madagascar pour renforcer ses coopérations

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon en mission à Madagascar pour renforcer ses coopérations 09:44
    CGT manifestation grève
    Mobilisation du 18 septembre à Lyon : à quoi s'attendre dans les rues ? 09:19
    Lyon : le métro A à l'arrêt après une panne sur une rame 09:00
    Hôtel de Ville Lyon 1er @Hugo LAUBEPIN
    Journées du Patrimoine : plus de 300 activités proposées à Lyon 08:55
    A Lyon, la LDLC Arena s'impose parmi les scènes incontournables de l'e-sport 08:38
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours relativement bonne ce mardi 07:58
    Lyon : "Saisie record" de méthamphétamine dans 18 pays, selon Interpol 07:40
    Lyon soleil
    Un mardi ensoleillé et plutôt frais à Lyon, seulement 22 degrés attendus 07:14
    Sandrine Runel
    Sandrine Runel (PS) : "La France ne souffre pas d’un problème de dette, mais d’un problème de recettes" 07:00
    "Défenseurs de Lyon" et candidats aux municipales rassemblés pour soutenir la charcuterie Bonnard 15/09/25
    Un grand projet touristique dans le Vercors, porté par Tony Parker, rejeté par la préfecture 15/09/25
    Fabienne Buccio
    Faibles rendements, manque de personnel... Le secteur viticole en difficulté dans le Rhône 15/09/25
    médecins
    Fin de vie : un médecin suspendu par l'Ordre des médecins et visé par un signalement à la justice 15/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut