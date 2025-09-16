Journées du Patrimoine : plus de 300 activités proposées à Lyon

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, de nombreux édifices municipaux ouvriront leurs portes au public les 20 et 21 septembre prochains à Lyon.

Les 20 et 21 septembre prochains se tiendront les Journées européennes du Patrimoine, à Lyon et dans toute la France. A l'occasion de cette 42e édition sur le thème du patrimoine architectural, de nombreuses activités et visites seront proposées par la Ville de Lyon. Lyon Capitale fait le point sur les édifices municipaux ouverts et les différentes activités proposées ce week-end.

Les six musées de la Ville, la Bibliothèque municipale, les mairies d’arrondissement et de nombreux sites municipaux seront ouverts au public tout au long du week-end. Parmi eux : l'Eglise Saint-Bruno-les-Chartreux, l'Eglise Saint-Nizier, la Bourse du Travail, l'Auditorium de Lyon ou encore le crématorium de la Guillotière accueilleront les Lyonnais le samedi 20 et le dimanche 21 septembre.

Expériences inédites

Trois expériences inédites seront également proposées au public : Un jeu de piste à l’Hôtel de Ville, une plongée dans l’escrime ancienne à la Bibliothèque municipale de Lyon et l'attendue réouverture de la piscine de Vaise, qui, pour l'occasion, proposera plusieurs démonstrations aquatiques.

Accessibles sur inscription, l'ensemble des activités est à retrouver sur le site de la Métropole Grand Lyon.

Lire aussi : 19, 20, 21 septembre : ce qu’il faut savoir sur les Journées du patrimoine 2025 à Lyon