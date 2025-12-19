Cabaret et électro : strass, paillettes et dancefloor à l’Opéra

Une fois n’est pas coutume, l’Opéra de Lyon a décidé de trancher sérieusement avec ce spectacle du Nouvel An d’un type inattendu !

Le changement de registre est de taille puisque l’Opéra accueille une création du cabaret Madame Arthur.

Basé à Pigalle et réputé pour ses shows flamboyants et colorés mêlant drag show, chant lyrique déjanté, danse, facéties et grivoiseries en tout genre, Madame Arthur missionnera ici cinq artistes tous plus apprêtés les uns que les autres pour un spectacle total d’un genre nouveau pour l’Opéra.

Non content de défrayer la chronique avec cette proposition originale, l’Opéra nous invitera à poursuivre cette soirée au son des musiques électroniques (house, techno mais également hard trance ou hardcore) et ce dans plusieurs espaces de l’opéra transformés pour l’occasion en dancefloors.

Madame Arthur – Mercredi 31 décembre à 20 h

Club Opéra – De 22 h 30 à 4 h 30 à l’opéra de Lyon – www.opera-lyon.com