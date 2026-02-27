Actualité
Fabienne Buccio, préfète de Région et du département. (Photo : Nathan Chaize)

Menaces, commentaires racistes... Ciblée sur les réseaux sociaux, la préfète du Rhône porte plainte

  • par Loane Carpano

    • Suite à une publication de l'influenceur d'extrême-droite, Damien Rieu, ayant provoqué un déferlements d'insultes racistes et de menaces de mort, la préfète du Rhône a décidé de porter plainte.

    Après une publication X de l'influenceur d'extrême-droite, Damien Rieu, ayant attiré une multitude de commentaires haineux et racistes, la préfète du Rhône Fabienne Buccio a décidé de saisir la justice.

    Le tweet mis en cause ? Un post datant de début janvier où Damien Rieu qualifiait la préfète "d'extrême gauchiste", indiquant qu'elle forçait "les communes préservées dans le Beaujolais et les Monts d’Or à construire des HLM." Dans cette même publication, le Progrès explique que l'influenceur établissait des liens entre "immigrations" et "insécurité", évoquant un Etat qui "peut se rendre complice du pire".

    "Bougnoules", image de guillotine...

    Suite à ce post, une centaine de messages haineux, dont certains racistes évoquant des "bougnoules" et des "bomboulas" ont été publiés dans l'espace commentaires. D'autres messages s'en prenaient directement à la préfète, en la traitant de "femelle blanche" ou en publiant des images menaçantes, telles qu'une guillotine.

    Face à ce déferlement de haine, Fabienne Buccio a décidé de déposer plainte. Selon les informations de nos confrères, les messages seraient désormais entre les mains de la justice.

    
    
