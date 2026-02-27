Actualité
Les All Blacks face au XV de France lors de leur match au Groupama Stadium 14 novembre 2017. (Photo de FRANCK FIFE / AFP)

Lyon accueillera la finale de la Champions Cup en 2027

  • par La Rédaction

    • La finale de la Champions Cup 2026-2027 se tiendra à Lyon, a annoncé vendredi l'EPCR, l'instance organisatrice de la compétition, qui a également précisé que le début de la phase de groupes serait avancé au mois d'octobre.

    Capable d'accueillir plus de 59.000 personnes, le stade situé à Décines, sera le théâtre de la finale de la Champions Cup le samedi 22 mai, et, la veille, de la finale de la Challenge Cup, la deuxième compétition internationale organisée par l'EPCR.

    Cette enceinte, habituellement occupée par les footballeurs de l'Olympique Lyonnais, recevra la finale de la Champions Cup pour la deuxième fois après avoir vu les Saracens d'Owen Farrell triompher du Racing 92 de Dan Carter (21-9) en 2016.

    Si la compétition débutait ces dernières années par deux journées consécutives début décembre, les organisateurs ont annoncé que la première journée de la phase de groupes se tiendrait cette fois mi-octobre, avant les matches du Championnat des nations des sélections nationales. La deuxième levée sera disputée mi-décembre et les deux dernières journées en janvier.

    Les huitièmes et quarts de finale s'enchaîneront début avril avant des demi-finales prévues entre le 30 avril et le 2 mai 2027.

    à lire également
    Fabienne Buccio 8 mai Lyon
    Menaces, commentaires racistes... Ciblée sur les réseaux sociaux, la préfète du Rhône porte plainte

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Fabienne Buccio 8 mai Lyon
    Menaces, commentaires racistes... Ciblée sur les réseaux sociaux, la préfète du Rhône porte plainte 15:38
    Lyon accueillera la finale de la Champions Cup en 2027 15:33
    Francis Lalanne
    Municipales 2026 : Francis Lalanne ne pourra pas se présenter à Lyon 14:50
    Lycéen poignardé à Bron : son agresseur de 14 ans poursuivi pour tentative d'assassinat 14:25
    Ligue Europa : l'OL hérite du Celta Vigo en huitième de finale 14:15
    d'heure en heure
    Près de Lyon : dès mars, 300 postes seront à pourvoir chez Amazon 13:37
    TCL lyon metro
    TCL : un dispositif de sensibilisation contre la fraude déployé depuis le 14 février à Lyon 13:03
    Bocuse d'Or
    Le Bocuse d'Or dévoile une épreuve inédite pour sa finale à Lyon 11:36
    Le projet de rive droite du Rhône © D.R.
    Lyon : la préfecture valide l'autorisation environnementale concernant le projet "Rive Droite" 11:06
    Les travaux qui impacteront les routes du Rhône la semaine prochaine 10:33
    Concert : Folk baroque à l’Amphi de l’Opéra 10:15
    Comédie-Odéon : Le retour de Gilles Chavassieux sur scène 10:08
    À Lyon, la Ville rénove les installations électriques des marchés 10:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut