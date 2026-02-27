Lyon accueillera la finale de la Champions Cup en 2027

Les All Blacks face au XV de France lors de leur match au Groupama Stadium 14 novembre 2017. (Photo de FRANCK FIFE / AFP)

La finale de la Champions Cup 2026-2027 se tiendra à Lyon, a annoncé vendredi l'EPCR, l'instance organisatrice de la compétition, qui a également précisé que le début de la phase de groupes serait avancé au mois d'octobre.

Capable d'accueillir plus de 59.000 personnes, le stade situé à Décines, sera le théâtre de la finale de la Champions Cup le samedi 22 mai, et, la veille, de la finale de la Challenge Cup, la deuxième compétition internationale organisée par l'EPCR.

Cette enceinte, habituellement occupée par les footballeurs de l'Olympique Lyonnais, recevra la finale de la Champions Cup pour la deuxième fois après avoir vu les Saracens d'Owen Farrell triompher du Racing 92 de Dan Carter (21-9) en 2016.

Si la compétition débutait ces dernières années par deux journées consécutives début décembre, les organisateurs ont annoncé que la première journée de la phase de groupes se tiendrait cette fois mi-octobre, avant les matches du Championnat des nations des sélections nationales. La deuxième levée sera disputée mi-décembre et les deux dernières journées en janvier.

Les huitièmes et quarts de finale s'enchaîneront début avril avant des demi-finales prévues entre le 30 avril et le 2 mai 2027.