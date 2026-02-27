Victime d'un coup de couteau qui a touché son poumon, le lycéen se porte mieux. Son agresseur, bien connu des services de police est poursuivi pour tentative d'assassinat.

Ce lundi 23 février, un lycéen de quinze ans était poignardé à Bron. Son agresseur, âgé de quatorze ans s'était rendu au commissariat de Villeurbanne le lendemain. Présenté ce jeudi devant un juge d'instruction, il est poursuivi pour tentative d'assassinat, puis placé en détention provisoire à la prison pour mineurs de Meyzieu.

Selon le Progrès, tout aurait commencé par une embrouille sur les réseaux sociaux entre deux adolescentes. Leurs petits amis s'en mêlent et finissent par se donner rendez-vous lundi près du lycée automobile Emile-Béjuit. La situation dégénère ensuite dans le square devant la bibliothèque et la maison de quartier des Genêts. Grâce aux images, on voit l'agresseur donner trois ou quatre coups de poing avant de sortir un couteau et de poignarder la victime.

Un autre adolescent interpellé

Bien connu des services de police, il a été condamné deux fois pour détention de stupéfiants et feu de poubelle. Il est aussi poursuivi pour une affaire d’extorsion de fonds. Une mesure éducative à son encontre avait décidé son placement chez son père à Saint-Denis afin de l'éloigner de Lyon. A noter qu'un autre adolescent, a été interpellé, pour avoir caché l'agresseur.

La victime, elle, commence à aller mieux, alors que la lame avait touché son poumon.

