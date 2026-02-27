Jeudi 26 février, le tribunal administratif a rejeté le recours déposé par le chanteur Francis Lalanne, sa peine d'inéligibilité reste de mise.

Il y avait peu de doutes sur une probable candidature du chanteur français Francis Lalanne aux élections municipales de Lyon. L'artiste qui souhaitait être tête de liste du 8e arrondissement pour le compte du groupe Spartacus (dirigé par l'ancien élu RN Michel Dulac), ne le sera pas.

Condamné à une peine d'inéligibilité de dix-huit mois en d'avril dernier "pour ne pas avoir rendu ses comptes de campagne lors de sa candidature aux élections européennes en 2024", la candidature déposée par Francis Lalanne avait été refusée par la préfète du Rhône. Une décision face à laquelle le chanteur avait décidé d'entamer un recours.

Le tribunal administratif rejette le recours

Dans un jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon, le recours est finalement refusé. Alors que Francis Lalanne contestait que la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne lui a pas été régulièrement notifiée, le tribunal affirme : "Cependant, dès lors que le refus d’enregistrement de candidature contestée n’est pas fondé sur cette décision, mais sur celle du Conseil d’Etat prononçant son inéligibilité, le tribunal a estimé que M. Francis Lalanne a présenté un argument sans rapport avec le motif de la décision dont il a demandé l’annulation, ce qui ne permet pas de mettre en cause sa légalité. "

