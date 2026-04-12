Gares et routes fermées : des galères de circulation à prévoir en mai dans le Rhône

Des galères sont à prévoir sur les routes et dans les trains pour les week-ends du mois de mai. On fait le point.

Attention galères à venir : anticipez vos déplacements si vous prévoyez de partir pour les ponts du mois de mai. Au-delà des habituels bouchons, certaines fermetures de grands axes vont venir compliquer les conditions de circulation souvent déjà bien complexes.

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Fermeture de l'A7

Pour commencer, comme l'an dernier, l’A7 va être ponctuellement fermée pendant quatre week-ends du mois de mai en raison de travaux. Cette année, elle sera coupée dans le sens nord-sud. Voici les fermetures prévues :

du 7 mai 21 heures au 11 mai au matin ;

du 13 au 18 mai ;

du 22 au 26 mai ;

du 29 mai au 1er juin.

D'après le Progrès, des week-ends de secours sont prévus du 5 au 8 juin et du 12 au 15 juin, notamment si la météo ne permet pas la réalisation de travaux pendant les week-ends du mois de mai.

L'A7 ne sera toutefois pas le seul axe fermé. Si des trajets de substitution sont prévus, via l’A46 et la rocade est, le périphérique nord et la D383, ou bien les A46, A42 et D383, d'autres fermetures sont envisagées à l'exacte même période. C'est notamment le cas des M6 et M7 entre l’échangeur de Valvert et l’échangeur 1 de la M7. Galères en vue.

Fermeture de la gare de Lyon

Le premier week-end de mai n'est donc pas concerné par ces fermetures sur l'A7 mais est impacté d'une façon toute autre : à Paris, la gare de Lyon sera fermée pour travaux de modernisation entre le 1er et le 3 mai. En plus de réduire leur trafic, la SNCF et Trenitalia proposeront également des points de départ et d'arrivée dans d'autres gares parisiennes.

Trenitalia proposera quatre allers-retours les 1er et 2 mai avec pour point de départ ou d'arrivée la gare de Marne-la-Vallée-Chessy. La SNCF, quant à elle, reportera ses voyageurs sur d'autres gares, du 30 avril 20h30 au 3 mai 14 heures. Les TGV a destination de Lyon partiront de Paris-Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, Paris-Marne-la-Vallée-Chessy, Thiais-Orly-Pont-de-Rungis et Versailles-Chantiers.

Le retour à la normale est attendu pour le 3 mai en milieu de journée et la gare de Lyon à Paris sera de nouveau accessible dès l'après-midi.