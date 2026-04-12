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LOIC VENANCE / AFP

Au sud de Lyon, une rave-party sauvage réunit 300 personnes

  • par Louise Ginies

    • Dans la nuit de samedi 11 à dimanche 12 avril, 300 personnes se sont réunies pour une rave-party dans le quartier de La Mouche à Saint-Genis-Laval. Sept personnes ont été interpelées.

    Les forces de l'ordre ont été mobilisées en nombre cette nuit à Saint-Genis-Laval. Alors que le département de l'Isère avait pris un arrêté pour interdire les rave parties, teknivals et autres free parties durant le week-end, les festivaliers ont finalement mis le cap sur le Rhône.

    Lire aussi : Une rave party déjouée par les forces de l’ordre au sud de Lyon

    Dans la nuit de samedi à dimanche, plus de 300 personnes se sont réunies dans le secteur de la zone industrielle de La Mouche à Saint-Genis-Laval a rapporté le Progrès. Arrivés vers minuit, les nombreux "teufeurs" présents sur place se sont rapidement confrontés à la police. Les forces de l'ordre ont en effet été la cible de tirs de mortiers d'artifice ainsi que de jets de projectiles.

    Sept individus interpelés

    En retour, des moyens de dispersion ont été envoyés a annoncé la Préfecture du Rhône. Au total, sept individus ont été interpellés et placés en garde à vue. Les organisateurs de l'événement, eux, seront visés par des poursuites judiciaires.

    Un nouveau dispositif a été déployé pour empêcher de nouvelles arrivées et contrôler les individus quittant le rassemblement. Selon les informations du Progrès, ils n'étaient plus qu'une centaine à 12h ce dimanche.

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