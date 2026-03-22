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Cycliste traversant le tunnel de la Croix-Rousse. @WilliamPham

Métropole de Lyon : des travaux attendus sur les routes la semaine prochaine

  • par la rédaction

    • Plusieurs travaux d’entretien vont être réalisés la semaine prochaine sur les routes de la métropole lyonnaise. On fait le point.

    Les travaux d’entretien vont se succéder la semaine prochaine sur les axes routiers de l’agglomération lyonnaise, à commencer par l’autoroute A7. Les 23 et 24 mars inclus, de 21 heures à 6 heures le lendemain, la circulation sera interdite, entre le nœud de Saint-Fons et le nœud de Ternay, en direction de Marseille, puis les 25 et 26 mars, aux mêmes horaires, la circulation sera interdite, entre Solaize et le nœud de Ternay, en direction de Marseille, et seulement réduite de 23 au 26 mars à hauteur du nœud de Saint-Fons, en direction de Marseille.

    Les 23 et 24 mars de 21 heures à 6 heures le lendemain, la circulation sera interdite sur la R301 à hauteur du nœud de Feyzin en direction de Marseille. Le 24 mars, la circulation sera également interdite sur l'ensemble de la bretelle 5 à Vaise, en direction de la rue de Bourgogne, pour des travaux d'entretien.

    Du côté des tunnels, celui de la Croix-Rousse sera perturbé du 23 au 26 inclus, de 20 heures à 6 heures le lendemain, puisque la circulation sera interdite dans les deux sens de la circulation, sous l'ensemble de l'ouvrage. La circulation sera enfin interdite sous l'ensemble de l'ouvrage du tunnel de la rue Terme.

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