Lyon : un important incendie se déclare dans un immeuble de l’avenue Jean Jaurès, aucun blessé à déplorer

Un incendie s’est déclaré en fin de journée au 7e étage de l'immeuble situé 108 avenue Jean Jaurès, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Un important incendie s’est déclaré ce mercredi 27 mai en fin de journée. Selon nos informations, le feu a pris au 7e étage de l’immeuble situé au 108 avenue Jean Jaurès, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Il s’agit d’un bâtiment "à vocation bureaux", nous précisent les forces de l’ordre. Tous les occupants ont été évacués et aucun blessé n'est à déplorer.

Une dizaine d’engins de sapeurs-pompiers sont présents sur les lieux. L’avenue Jean Jaurès est fermée à la circulation depuis le pont de Jean Macé.

Plus d'informations à venir...