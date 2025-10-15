Actualité
Jean-David Perthuis, patron de la buvette Saint-Antoine, Grégory Doucet, maire de Lyon, Thierry Fontaine, président de l’Umih, et Valentin Lungenstrass, adjoint aux mobilités.

Fête des Lumières : l'Umih rompt son partenariat historique avec la Ville de Lyon

  • par Loane Carpano

    • Mardi 14 octobre, l'Umih (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) a annoncé mettre un terme à son partenariat historique avec la Ville de Lyon dans le cadre de la Fête des Lumières.

    La Fête des Lumières perd un partenaire historique pour son édition 2025. Alors qu'elle s'affichait aux côtés du maire de Lyon début septembre pour porter l'encadrement des baux commerciaux, l'Umih (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) du Rhône, a annoncé rompre son partenariat avec la Ville de Lyon dans le cadre de la Fête des Lumières : "Cette décision (...) traduit le profond désaccord de la profession face à certaines orientations récentes de l'événement, et plus particulièrement à la manière dont la Ville conçoit la place des acteurs économiques locaux dans cette manifestation", a indiqué l'organisation présidée par Thierry Fontaine dans un communiqué.

    "Il est difficilement acceptable de voir des structures éphémères profiter d'une visibilité exceptionnelle"

    Alors que l'événement ramène chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier, l'Umih questionne en effet "l'organisation par la Ville d'un food court géant sur la place Bellecour, alors que la Presqu'île regorge déjà d'offres de restauration". Selon l'organisation professionnelle, cette initiative détournerait une partie de la fréquentation et de la consommation des établissements "qui eux, vivent et investissent ici toute l'année."

    "Les établissements du secteur CHRDT (café, hôtellerie, restaurant, discothèque, traiteur) contribuent toute l'année à la vitalité économique et touristique de Lyon (...) Dans ce contexte, il est difficilement acceptable de voir des structures éphémères profiter d'une visibilité exceptionnelle, sans les mêmes obligations, ni la même contribution au territoire", déplore l'organisation.

    La mairie appelée à se réinterroger

    Si l'Umih du Rhône affirme "rester profondément attachée" à l'événement, cette dernière appelle la Ville de Lyon à "réinterroger son modèle d'organisation, afin de replacer les acteurs économiques locaux au coeur du dispositif." L'organisation demande également que soit "strictement interdite toute vente à emporter ou installation de stand par des opérateurs extérieurs."

    L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie se dit désormais dans l'attente d'un "dialogue ouvert et constructif" avec la municipalité. En attendant, cette dernière affirme "préférer mettre une pause dans sa participation officielle à l'édition 2025." La mise en place d'une offre de restauration sur la place Bellecour, mais aussi au parc Blandan agace les restaurateurs depuis plusieurs années déjà.

    Lire aussi : À Lyon, la mairie et l’UMIH vantent un "modèle lyonnais" pour l’avenir des cafés et bistrots

    à lire également
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon obtient une aide pour faciliter les déplacements des aides à domicile

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Fête des Lumières : l'Umih rompt son partenariat historique avec la Ville de Lyon 10:07
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon obtient une aide pour faciliter les déplacements des aides à domicile 09:17
    Haute-Savoie : deux associations engagées pour un air plus sain dans la vallée de l’Arve 08:44
    Subventions non versées : la Région condamnée à verser 2,4 millions d’euros à la Ville de Givors 08:18
    cocaine saisie
    Plus de 400 kilos de cocaïne saisis sur l'autoroute au nord de Lyon 07:50
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne à bonne ce mercredi 07:37
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    De la grisaille et de la fraicheur à Lyon ce mercredi 07:14
    Jean-Denis Muller, directeur général du Réseau des Carnot
    "Mieux vaut développer nos technologies en France que les acheter à l’étranger" 07:00
    À Lyon, le pavillon T de l'hôpital Edouard-Herriot combine désormais odontologie et gériatrie 14/10/25
    Auvergne-Rhône-Alpes : les Ecologistes dénoncent les "ingérences réactionnaires" dans les financements régionaux 14/10/25
    police lyon faits divers
    Meurtre à Brignais : l'auteur du coup de feu sur l'aire de gens du voyage mis en examen et écroué 14/10/25
    Drôme : Kyxar quitte Romans-sur-Isère 14/10/25
    Maladie de Charcot : Axoltis Pharma ouvre son capital au grand public 14/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut