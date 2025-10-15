Exposition au Grand Hôtel-Dieu : quand l’art et l’industrie se rencontrent

Photo du disque de verre fabriqué à partir des boues et sables de la station d’épuration Amélie Lengrand & MET’Epur (Veolia)

La première édition lyonnaise de L’Industrie magnifique s’installe au Grand Hôtel-Dieu, révélant un croisement inédit entre le savoir-faire de l’artiste et les ressources de l’entreprise.

Créée à Strasbourg par le monde économique qui voulait rendre le secteur industriel plus attractif auprès du grand public – notamment les jeunes pour les inciter à y travailler –, L’Industrie magnifique est une exposition d’œuvres d’art dont les réalisations sont basées sur la rencontre entre un artiste et une entreprise mettant à sa disposition ses matières premières et sa technologie.

Fort de son succès, l’événement s’installe à Lyon, porté par deux Lyonnaises : Magalie Meunier et Carolin Sackmann. “C’est l’artiste qui imagine l’œuvre,nous dit celle-ci, mais c’est une co-création, il ne pourrait pas créer tout seul, il a besoin de s’inspirer de l’entreprise. Après l’exposition, l’œuvre reviendra au sein de l’entreprise et racontera une histoire autour d’un projet commun, valorisant les métiers et les hommes. Pour l’artiste, il s’agit d’élargir son champ des possibles avec de nouvelles matières et des technologies d’excellence.” Sept œuvres sont ainsi présentées, accompagnées de cartels expliquant les métiers nécessaires à leur réalisation, également la quantité d’eau consommée à chaque fois. “Le thème de l’eau nous paraissait pertinent avec le bassin industriel construit grâce au Rhône. C’est une ressource vitale et on se sert des œuvres pour en parler, cela concerne autant notre industrie que notre quotidien.”

On pourra découvrir celle d’Amélie Lengrand (créée avec Veolia), inspirée de la station d’épuration de Saint-Fons. Elle a imaginé une sculpture évoquant la molécule d’eau, symbole de cycle et de transformation, composée de disques de verre fabriqués à partir des boues et sables de la station aux couleurs différentes selon les étapes d’épuration, allant du marron jusqu’au transparent.

Benoît Billotte, lui, a conçu une œuvre d’art monumentale à partir de couronnes métalliques produites par les Forges de Monplaisir (groupe ACI), s’appuyant sur la forme circulaire, symbole de lien et de cycle, avec des variations de textures et de perspectives, offrant une lecture sculpturale et poétique d’un objet industriel à haute technicité.

Benoît Billotte © Aurélia Planterose

Une exposition ludique, pédagogique et gratuite

Durant onze jours, le public pourra visiter gratuitement l’exposition avec deux rendez-vous (sans réservation obligatoire) prévus tous les jours à 11 h et 16 h en présence d’un médiateur, un jeu de piste sera également en libre accès avec un livret qui parle des artistes, des métiers impliqués et des ressources en eau.

Sous l’une des arches du Grand Hôtel-Dieu, l’artiste Jeanne Goutelle (avec HNC Cotextile) invitera le public à construire une œuvre textile au travers de moments de tressage et de tissage à partir d’un système de nœuds et avec des chutes de matériaux textiles.

Le clou de l’exposition sera l’œuvre de l’architecte et designer Jacques Rival, habitué de la Fête des lumières, inventeur notamment de la boule à neige géante qui englobait la statue de Louis XIV place Bellecour en 2024. Il imagine ici (avec Le Joint Technique) une sorte de paysage composé de fils en silicone aux couleurs pop et qui, vu d’en haut, ressemblera à une forme d’étoile impressionnante.

L’Industrie magnifique – Du 16 au 26 octobre au Grand Hôtel-Dieu. Entrée gratuite.

Programme complet : industriemagnifique.com