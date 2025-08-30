Faits divers
Photo d’illustration. ©RC

Colombier-Saugnieu : un camion victime d'une tentative de braquage par un groupe de motards

  • par Louise Ginies

    • Un chauffeur de poids lourd a évité de justesse à une tentative de braquage par un groupe de motards, ce jeudi 28 août.

    Une tentative de braquage avortée à l'est de Lyon. Ce jeudi 28 août aux alentours de 10h15, un groupe de motards s'en est pris à un petit camion de 20m3, dans une zone de fret à Colombier-Saugnieu (Rhône), à proximité directe de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

    Si le conducteur a réussi à éviter l'agression, les motards ont, eux, pris la fuite. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie du Rhône et les auteurs de cet incident sont actuellement activement recherchés.

