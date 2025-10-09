Après avoir renoncé cet été, la compagnie aérienne s'apprête à lancer une ligne directe entre Lyon et Reykjavik (Islande). Le prix des billets se situera entre 57 et 130 euros.

Rallier l'Islande depuis Lyon, ce sera possible pour l'été prochain. La compagnie easyJet annonce la création d'une ligne Lyon Saint-Exupéry - Reykjavik à partir de l'été 2026. Une décision qui peut surprendre puisque la compagnie aérienne avait déjà lancé l'idée en janvier dernier. Un projet qui avait été abandonné à cause d'un manque d'engouement de la part des passagers.

2 vols par semaine à partir du 23 juin

Pour ce retour surprise, deux vols Lyon-Reykjavik seront proposés par semaine. Au niveau du prix des billets, l'aller simple le moins coûteux est au prix de 57, 64 euros en août prochain. Cependant, le tarif moyen se situe entre 94 et 130 euros. A noter que les vols pour juin, juillet et août sont déjà commercialisés sur le site web d'easyJet.