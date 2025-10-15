Plus de 400 kilos de cocaïne saisis sur l'autoroute au nord de Lyon

La drogue était cachée dans le plancher du camion. (Photo des douanes françaises)

Près de 405 kilos de cocaïne ont été saisis dans le plancher d'un camion, lors d'un contrôle fin septembre sur l'autoroute A6 en Saône-et-Loire, ont annoncé mardi les services de douanes dans un communiqué.

Lors d'un contrôle routier le 29 septembre sur l'aire des Sablons, dans le sens Lyon-Paris, les agents de la brigade de surveillance intérieure (BSI) de Chalon-sur-Saône s'intéresse à un camion transportant des plaques d'aluminium.

Une équipe maître-chien anti-stupéfiants est mobilisée pour vérifier la remorque, rapportent les douanes. Après plusieurs signalements de l'animal, "les douaniers décident alors de percer le plancher du véhicule, duquel s'écoule une poudre blanche". Il s'agit de cocaïne.

"Le déchargement complet de la marchandise permet la découverte de nombreux pains rectangulaires dissimulés dans les travées du chargement, pour un poids total de près de 405 kg de cocaïne", poursuivent les douanes.

En 2024, près de 21 tonnes de cocaïne ont été saisies en France, selon les services douaniers.

