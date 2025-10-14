Actualité
Le funiculaire 1 relie Saint-Jean à Saint-Just depuis 1878. @WilliamPham

Lyon : le funiculaire F1 à l'arrêt du 18 octobre au 2 novembre

  • par Loane Carpano

    • En raison de travaux d'entretien menés du 18 octobre au 2 novembre, le funiculaire F1 ne circulera pas pendant les vacances de la Toussaint.

    En raison de travaux annuels d'entretien, le funiculaire F1, permettant de relier Saint-Just au Vieux-Lyon, ne circulera plus du 18 octobre au 2 novembre. "Conformément aux réglementations des remontées mécaniques, des travaux de maintenance des voies, du tunnel, et des systèmes de freinage seront opérés", précise le service TCL dans un communiqué.

    Pour assurer la continuité du service, des bus relais seront déployés et desserviront les stations Saint-Just, Minimes et Fourvière toutes les 15 à 20 minutes. La ligne F2 permettant d'accéder à Fourvière sera quant à elle renforcée et circulera tous les jours jusqu'à minuit.

