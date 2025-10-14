Lyon : la première phase de concertation sur le T8 est terminée

Chaque rame de tramway circulera avec un QR code, qui vous renverra au quiz : « Le Pacte vert et l’Union européenne » sur la plateforme paneuropéenne ensemble.eu. Hadrien Jame

La concertation préalable du projet tramway T8 s'est terminée vendredi 10 octobre. La ligne permettra de relier la gare de Vénissieux à Vaulx-en-Velin la Soie d'ici 2030.

Vendredi 10 octobre s'est terminée la concertation préalable du projet tramway T8. Prévu pour 2030, ce dernier permettra de relier la gare de Vénissieux à Vaulx-en-Velin la Soie, tout en desservant le parc de Parilly et Bron, en 22 minutes. Une ligne à "double objectif", comme l'expliquait le président de la Métropole de Lyon, lors du lancement des concertations en juin dernier : "Le développement a pour double objectif de mieux desservir certains quartiers populaires de l'est de la métropole et d'apporter un vrai plus pour tous les acteurs économiques du secteur", partageait alors l'élu Ecologiste.

Tenue depuis fin juin, la concertation préalable devait "permettre à tous les usagers de se renseigner sur le projet et de poser toutes les questions sur cette future ligne", indiquait Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge du dossier.

Sécurité, accessibilité, arrêts...

A l'issue de cette concertation, plusieurs questions sont ressorties. Selon les informations du Progrès, les habitants se seraient notamment questionnés sur l'accessibilité pendant les travaux, l'impact sur les commerces et le foncier, le stationnement et la sécurité. Côté Nord, les usagers ont également indiqué souhaiter une correspondance avec le TrolleyBus n°12.

Au Sud, la question se pose au niveau des arrêts. Alors qu'un accord se profile pour une station au niveau de la route de Lyon, reste à savoir où seront les autres arrêts. Si une majorité se dessine pour une station au niveau de la rue du Dauphiné et de l’avenue C (site Renault Trucks), les stations du pont de Berliet et de l'avenue des Temps-Modernes, elles, restent questionnées. Au même titre que le terminus gare de Vénissieux, dont la sécurité sur place et le stationnement posent question.

Le bilan de cette concertation sera prochainement publié et servira à orienter le conseil d’administration de Sytral Mobilités sur le choix du tracé. Les travaux devraient débuter d'ici 2027-2028, à l'issue de plusieurs autres concertations.

