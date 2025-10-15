Actualité
Hotel de la Métropole
Hôtel de la Métropole de Lyon © Tim Douet

La Métropole de Lyon obtient une aide pour faciliter les déplacements des aides à domicile

  • par Loane Carpano

    • La Caisse nationale de la solidarité pour l'économie a attribué une enveloppe de 539 545 euros à la Métropole de Lyon. Elle servira notamment à faciliter les déplacements des aides à domicile.

    Une délibération permettant la mise en œuvre d'une aide financière de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), a été adoptée par la Métropole de Lyon lors de sa commission permanente du 13 octobre.

    Concrètement, ce dispositif vise à faciliter les déplacements des aides à domicile, en soutenant leurs acquisitions de véhicules à faibles émissions et de vélos à assistance électrique. Cette aide devrait permettre de faciliter les interventions à domicile et de réduire l’impact environnemental des déplacements des aides-soignants.

    En parallèle, l'enveloppe délivrée par la CNSA servira à organiser des temps collectifs d’échanges et de partage de pratiques professionnelles entre les soignants.

    Une aide de 539 545 euros

    L’enveloppe attribuée à la Métropole s’élève à 539 545 euros. Sur cette somme, 300 000 euros serviront pour l'achat de vélos et de véhicules électriques. 239 545 euros, seront quant à eux dédiés à l’organisation de temps collectifs.

    Lire aussi : Aides soignants, étudiants, retraités... ces visages de la manifestation du 2 octobre à Lyon

    Fête des Lumières : l'Umih rompt son partenariat historique avec la Ville de Lyon

