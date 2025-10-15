La Caisse nationale de la solidarité pour l'économie a attribué une enveloppe de 539 545 euros à la Métropole de Lyon. Elle servira notamment à faciliter les déplacements des aides à domicile.

Une délibération permettant la mise en œuvre d'une aide financière de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), a été adoptée par la Métropole de Lyon lors de sa commission permanente du 13 octobre.

Concrètement, ce dispositif vise à faciliter les déplacements des aides à domicile, en soutenant leurs acquisitions de véhicules à faibles émissions et de vélos à assistance électrique. Cette aide devrait permettre de faciliter les interventions à domicile et de réduire l’impact environnemental des déplacements des aides-soignants.

En parallèle, l'enveloppe délivrée par la CNSA servira à organiser des temps collectifs d’échanges et de partage de pratiques professionnelles entre les soignants.

Une aide de 539 545 euros

L’enveloppe attribuée à la Métropole s’élève à 539 545 euros. Sur cette somme, 300 000 euros serviront pour l'achat de vélos et de véhicules électriques. 239 545 euros, seront quant à eux dédiés à l’organisation de temps collectifs.

