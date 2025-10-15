Haute-Savoie : deux associations engagées pour un air plus sain dans la vallée de l’Arve

Le Plateau des Glières, en Haute-Savoie, à 1400 m d’altitude le 1er janvier 2023. (Photo Hadrien Jame)

À l’occasion de la Journée nationale de la qualité de l’air, la préfète de la Haute-Savoie a salué l’engagement des acteurs associatifs qui œuvrent aux côtés des collectivités pour réduire la pollution dans la vallée de l’Arve.

Dans la vallée de l’Arve, territoire particulièrement concerné par la pollution atmosphérique, les actions des associations viennent compléter celles des collectivités partenaires du plan de protection de l’atmosphère (PPA).

L’association Protect Our Winter (POW) va concevoir et diffuser un kit numérique sur la mobilité durable, destiné aux futures équipes municipales élues en 2026, afin de promouvoir les alternatives à la voiture individuelle. France Nature Environnement mènera pour sa part le projet "Donnons de l’air", visant à sensibiliser les élèves de la vallée aux impacts de la pollution sur la santé et l’environnement.

Ces initiatives illustrent la mobilisation de tous les acteurs pour améliorer la qualité de l’air. Une réunion publique du PPA se tiendra le 28 novembre à 18h30 à l’Espace animation des Houches pour présenter les avancées du plan.