Actualité
Le Plateau des Glières, en Haute-Savoie, à 1400 m d’altitude le 1er janvier 2023. (Photo Hadrien Jame)

Haute-Savoie : deux associations engagées pour un air plus sain dans la vallée de l’Arve

  • par La Rédaction

    • À l’occasion de la Journée nationale de la qualité de l’air, la préfète de la Haute-Savoie a salué l’engagement des acteurs associatifs qui œuvrent aux côtés des collectivités pour réduire la pollution dans la vallée de l’Arve.

    Dans la vallée de l’Arve, territoire particulièrement concerné par la pollution atmosphérique, les actions des associations viennent compléter celles des collectivités partenaires du plan de protection de l’atmosphère (PPA).

    L’association Protect Our Winter (POW) va concevoir et diffuser un kit numérique sur la mobilité durable, destiné aux futures équipes municipales élues en 2026, afin de promouvoir les alternatives à la voiture individuelle. France Nature Environnement mènera pour sa part le projet "Donnons de l’air", visant à sensibiliser les élèves de la vallée aux impacts de la pollution sur la santé et l’environnement.

    Ces initiatives illustrent la mobilisation de tous les acteurs pour améliorer la qualité de l’air. Une réunion publique du PPA se tiendra le 28 novembre à 18h30 à l’Espace animation des Houches pour présenter les avancées du plan.

    à lire également
    Subventions non versées : la Région condamnée à verser 2,4 millions d’euros à la Ville de Givors

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Haute-Savoie : deux associations engagées pour un air plus sain dans la vallée de l’Arve 08:44
    Subventions non versées : la Région condamnée à verser 2,4 millions d’euros à la Ville de Givors 08:18
    cocaine saisie
    Plus de 400 kilos de cocaïne saisis sur l'autoroute au nord de Lyon 07:50
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne à bonne ce mercredi 07:37
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    De la grisaille et de la fraicheur à Lyon ce mercredi 07:14
    d'heure en heure
    Jean-Denis Muller, directeur général du Réseau des Carnot
    "Mieux vaut développer nos technologies en France que les acheter à l’étranger" 07:00
    À Lyon, le pavillon T de l'hôpital Edouard-Herriot combine désormais odontologie et gériatrie 14/10/25
    Auvergne-Rhône-Alpes : les Ecologistes dénoncent les "ingérences réactionnaires" dans les financements régionaux 14/10/25
    police lyon faits divers
    Meurtre à Brignais : l'auteur du coup de feu sur l'aire de gens du voyage mis en examen et écroué 14/10/25
    Drôme : Kyxar quitte Romans-sur-Isère 14/10/25
    Maladie de Charcot : Axoltis Pharma ouvre son capital au grand public 14/10/25
    Lyon : le funiculaire F1 à l'arrêt du 18 octobre au 2 novembre 14/10/25
    L'Auvergne-Rhône-Alpes dans le top 3 des destinations gastronomiques préférées des Français 14/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut