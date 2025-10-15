Miam Festival Lyon : 250 animations gratuites pour célébrer l'alimentation locale

La Métropole de Lyon organise la deuxième édition du MIAM Festival du 18 au 26 octobre. Plus de 250 animations gratuites pour découvrir l'alimentation locale, de la ferme à l'assiette.

La Métropole de Lyon reconduit son festival dédié à l'alimentation locale. Objectif affiché : répondre à la curiosité croissante des habitants sur l'origine des produits et leur mode de production. Au programme : visites de fermes, rencontres avec des producteurs, ateliers de cuisine, dégustations, conférences et expositions. Une centaine d'acteurs locaux participent à l'événement.

"Mieux comprendre ce que nous mangeons"

Le 22 octobre à 14 h, la Ferme métropolitaine de Chassieu ouvre ses portes au public pour la première fois. Cette exploitation en agriculture biologique fournit les cantines des collèges. Le 25 octobre, le Faitout de La Mulatière accueille un événement participatif : marché de producteurs dès 11 h, table-ronde, atelier de cuisine et dégustations, en collaboration avec l'association Bellebouffe. Dès le 13 octobre, des animations seront proposées dans les collèges pour sensibiliser les jeunes.

"Le MIAM Festival est né de cette envie collective de mieux comprendre ce que nous mangeons et d'en faire un moment de partage", explique le Vice-président délégué à l'Agriculture, l'Alimentation et la Résilience du territoire. Le festival s'appuie sur plusieurs partenaires : Agribio Rhône & Loire, la Chambre d'agriculture du Rhône, le Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes et l'ISARA.

Toutes les animations sont gratuites. Programme complet sur le site de la Métropole de Lyon.