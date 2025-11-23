Spectacle en famille à l'Atrium de Tassin : la poésie de la forêt

Trois musiciennes et comédiennes de la compagnie Girouette nous entraînent dans une balade au cœur d’une forêt en perpétuelle transformation.

Ici, un rocher suspendu, un champignon insatisfait et une assemblée de lucioles questionnent la place et les espaces qui s’ouvrent en nous et autour de nous.

Un spectacle musical à l’univers poétique et mouvant où sons, corps et lumières tissent un récit ludique. Les petits se laisseront porter par le merveilleux, tandis que les plus grands profiteront de la portée plus philosophique de l’histoire…

La Forêt dans nos têtes – Le 30 novembre à l’Atrium de Tassin