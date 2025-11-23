Culture
© Compagnie Girouette

Spectacle en famille à l'Atrium de Tassin : la poésie de la forêt

  • par Céline Rapinat

    • Trois musiciennes et comédiennes de la compagnie Girouette nous entraînent dans une balade au cœur d’une forêt en perpétuelle transformation. 

    Ici, un rocher suspendu, un champignon insatisfait et une assemblée de lucioles questionnent la place et les espaces qui s’ouvrent en nous et autour de nous. 

    Un spectacle musical à l’univers poétique et mouvant où sons, corps et lumières tissent un récit ludique. Les petits se laisseront porter par le merveilleux, tandis que les plus grands profiteront de la portée plus philosophique de l’histoire…

    La Forêt dans nos têtes – Le 30 novembre à l’Atrium de Tassin

    à lire également
    "Stabat Mater" à l’Auditorium : douleurs entremêlées

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Spectacle en famille à l'Atrium de Tassin : la poésie de la forêt 11:14
    Blessés et bouchons après un accident sur le périphérique lyonnais 10:35
    Neige, froid et avalanches : encore des vigilances dans la région 09:53
    météo
    Météo : une journée nuageuse à Lyon ce dimanche 09:14
    Un nouveau foyer de grippe aviaire détecté dans l'Ain 22/11/25
    d'heure en heure
    Municipales : Idir Boumertit (LFI) officialise sa candidature à Vénissieux 22/11/25
    PAF Police aux frontières
    Anse : une bagarre entre deux frères vire au drame 22/11/25
    Villefranche : un départ d'incendie en plein Marathon du Beaujolais 22/11/25
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    À Lyon 2, un professeur d’histoire dresse une liste de "génocidaires à boycotter" 22/11/25
    Rhône : la réglementation sur les armes blanches évolue 22/11/25
    Grave accident sur l'A43, deux blessés évacués en hélicoptère 22/11/25
    marathon
    Jérémy Mansuy remporte le 21e Marathon du Beaujolais 22/11/25
    "Stabat Mater" à l’Auditorium : douleurs entremêlées 22/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut