Actualité
La Haute-Loire et l’Ardèche ont été placés en vigilance orange neige-verglas ce samedi. DR

Neige, froid et avalanches : encore des vigilances dans la région

  • par Louise Ginies

    • La région Auvergne-Rhône-Alpes est encore concernée par plusieurs vigilances météo ce dimanche. Voici lesquelles.

    Plusieurs vigilances météo sont encore en cours en Auvergne-Rhône-Alpes. En vigueur depuis hier, la vigilance neige et verglas sera levée aux alentours de 10 heures dans le Rhône. La vigilance jaune grand froid est maintenue jusqu'à 12h : les températures vont se réchauffer dans l'après-midi grâce à l'arrivée d'un front pluvieux. Un phénomène similaire dans la Loire et la Haute-Loire.

    Lire aussi : Météo : une journée nuageuse à Lyon ce dimanche

    En raison des chutes de neige de ces dernières heures, la Haute-Savoie, la Savoie ainsi que l'Isère sont concernées par une vigilance jaune pour les avalanches, particulièrement dans les massifs du Mont-Blanc, des Aravis, de Belledonne, dans le Beaufortain, la Vanoise, la Maurienne et la Haute-Tarentaise.

    Brièvement concernés par une alerte orange neige et verglas tôt dans la matinée, les départements du Cantal et du Puy-de-Dôme sont finalement revenus à une situation normale. "Les conditions encore délicates sur les routes du Massif central ce dimanche matin", alerte toutefois Météo France. Ils seront à nouveau placés en vigilance jaune ce soir, cette fois pour pluie et inondations.

    à lire également
    Neige et froid : 11 départements de la région en vigilance jaune

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Neige, froid et avalanches : encore des vigilances dans la région 09:53
    météo
    Météo : une journée nuageuse à Lyon ce dimanche 09:14
    Un nouveau foyer de grippe aviaire détecté dans l'Ain 22/11/25
    Municipales : Idir Boumertit (LFI) officialise sa candidature à Vénissieux 22/11/25
    PAF Police aux frontières
    Anse : une bagarre entre deux frères vire au drame 22/11/25
    d'heure en heure
    Villefranche : un départ d'incendie en plein Marathon du Beaujolais 22/11/25
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    À Lyon 2, un professeur d’histoire dresse une liste de "génocidaires à boycotter" 22/11/25
    Rhône : la réglementation sur les armes blanches évolue 22/11/25
    Grave accident sur l'A43, deux blessés évacués en hélicoptère 22/11/25
    marathon
    Jérémy Mansuy remporte le 21e Marathon du Beaujolais 22/11/25
    "Stabat Mater" à l’Auditorium : douleurs entremêlées 22/11/25
    Violences sexistes, narcotrafic : les manifestations à Lyon samedi 22/11/25
    Pollution : une qualité de l'air moyenne à Lyon ce samedi 22/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut