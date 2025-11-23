Neige, froid et avalanches : encore des vigilances dans la région

La Haute-Loire et l’Ardèche ont été placés en vigilance orange neige-verglas ce samedi. DR

La région Auvergne-Rhône-Alpes est encore concernée par plusieurs vigilances météo ce dimanche. Voici lesquelles.

Plusieurs vigilances météo sont encore en cours en Auvergne-Rhône-Alpes. En vigueur depuis hier, la vigilance neige et verglas sera levée aux alentours de 10 heures dans le Rhône. La vigilance jaune grand froid est maintenue jusqu'à 12h : les températures vont se réchauffer dans l'après-midi grâce à l'arrivée d'un front pluvieux. Un phénomène similaire dans la Loire et la Haute-Loire.

Lire aussi : Météo : une journée nuageuse à Lyon ce dimanche

En raison des chutes de neige de ces dernières heures, la Haute-Savoie, la Savoie ainsi que l'Isère sont concernées par une vigilance jaune pour les avalanches, particulièrement dans les massifs du Mont-Blanc, des Aravis, de Belledonne, dans le Beaufortain, la Vanoise, la Maurienne et la Haute-Tarentaise.

Brièvement concernés par une alerte orange neige et verglas tôt dans la matinée, les départements du Cantal et du Puy-de-Dôme sont finalement revenus à une situation normale. "Les conditions encore délicates sur les routes du Massif central ce dimanche matin", alerte toutefois Météo France. Ils seront à nouveau placés en vigilance jaune ce soir, cette fois pour pluie et inondations.