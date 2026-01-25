Neige, verglas, avalanches : cinq départements de la région en vigilance

Cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par une vigilance jaune, ce dimanche 25 janvier.

Les jours, et plus particulièrement les vigilances météo, se suivent et se ressemblent en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans la région, deux départements sont encore concernés par une alerte jaune "neige-verglas", indique Météo France dans son bulletin vigilance de dimanche. Il s'agit du Puy-de-Dôme et du Cantal (à partir de 12h). Les alertes concernant la Haute-Loire et l'Ardèche ont, elles, été levées à 6h ce matin.

Comme la veille et les jours précédents, l'Isère, la Haute-Savoie et la Savoie restent concernées par une alerte jaune pour les avalanches. Prudence, donc, si vous vous trouvez en montagne.

Lire aussi : Météo Lyon : "Les 15-16 degrés de janvier sont vraiment anormaux pour la saison"