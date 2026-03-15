Froid mais sec, le temps lyonnais de ce dimanche pourrait jouer en faveur de la mobilisation. Une météo qui n'est pas sans importance : 1 227 213 électeurs sont appelés aux urnes dans le Rhône.

Ce dimanche 15 mars de scrutin s'annonce sous des températures froides. Selon Météo Lyon, la matinée démarre dans un froid piquant, à peine 3 degré, avec quelques gelées locales et des nuages bas.

Le soleil finit toutefois par s'imposer au fil de la journée, même si le thermomètre ne grimpera qu'à 11°C dans l'après-midi. Météo France signale par ailleurs quelques rafales de vent pouvant atteindre 50 à 55 km/h.

La météo a-t-elle une influence sur l'abstention ? La question peut paraître surprenante, mais elle est loin d'être nouvelle. Elle a notamment été avancée pour expliquer en partie le taux d'abstention de 28,4 % enregistré au premier tour de l'élection présidentielle de 2002. Aux États-Unis, une étude menée en 2007 sur la base de 14 élections présidentielles a établi que "la pluie réduit le taux de participation électorale – d'un peu moins de 1 % par pouce de précipitations." À Lyon ce dimanche, le ciel sec et le soleil de l'après-midi pourraient donc plutôt jouer en faveur de la mobilisation… 1 227 213 électeurs sont inscrits dans le Rhône.