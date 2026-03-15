Actualité
météo lyon ciel bleu hiver

La météo a-t-elle une influence sur l'abstention ?

  • par LR
  • 1 Commentaire

    • Froid mais sec, le temps lyonnais de ce dimanche pourrait jouer en faveur de la mobilisation. Une météo qui n'est pas sans importance : 1 227 213 électeurs sont appelés aux urnes dans le Rhône.

    Ce dimanche 15 mars de scrutin s'annonce sous des températures froides. Selon Météo Lyon, la matinée démarre dans un froid piquant, à peine 3 degré, avec quelques gelées locales et des nuages bas.

    Le soleil finit toutefois par s'imposer au fil de la journée, même si le thermomètre ne grimpera qu'à 11°C dans l'après-midi. Météo France signale par ailleurs quelques rafales de vent pouvant atteindre 50 à 55 km/h.

    La météo a-t-elle une influence sur l'abstention ? La question peut paraître surprenante, mais elle est loin d'être nouvelle. Elle a notamment été avancée pour expliquer en partie le taux d'abstention de 28,4 % enregistré au premier tour de l'élection présidentielle de 2002. Aux États-Unis, une étude menée en 2007 sur la base de 14 élections présidentielles a établi que "la pluie réduit le taux de participation électorale – d'un peu moins de 1 % par pouce de précipitations." À Lyon ce dimanche, le ciel sec et le soleil de l'après-midi pourraient donc plutôt jouer en faveur de la mobilisation… 1 227 213 électeurs sont inscrits dans le Rhône.

    à lire également
    Municipales à Lyon : le jour J

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Municipales à Lyon : le jour J 09:22
    météo lyon ciel bleu hiver
    La météo a-t-elle une influence sur l'abstention ? 09:06
    Affiche du film Un ours dans le Jura.
    Cinéma : Franck Dubosc reçoit le prix Jacques-Deray à l'Institut Lumière 14/03/26
    La préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio.
    Tensions entre ultradroite et ultragauche à Lyon : réunion de crise à la préfecture 14/03/26
    Sathonay-Camp : après des violences lors d'un match de foot, un arrêté interdit l'usage du stade municipal 14/03/26
    d'heure en heure
    Avocate au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Villefranche : alcoolisée, elle frappe son amie à coup de béquille 14/03/26
    Rhône : le local de l'Union départementale Solidaires 69 de nouveau attaqué 14/03/26
    Trois enveloppes, trois urnes : comment voter demain à Lyon ? 14/03/26
    PAF Police aux frontières
    Policier blessé à Rillieux : la Préfète exprime son soutien 14/03/26
    Théâtre : Amour, hasard et mort à Vienne 14/03/26
    Qualité de l'air à Lyon : un niveau moyen ce samedi 14/03/26
    police Lyon
    Villeurbanne : quatre jeunes blessés dans un accident de la route 14/03/26
    Neige et verglas, avalanche : les vigilances en cours dans la région 14/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut