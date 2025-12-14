Météo
Lyon était bloquée sous la brume ce samedi 13 décembre.

Un dimanche sous le soleil à Lyon

  • par Claire Martinez

    • La brume devrait totalement se découvrir à Lyon ce dimanche 14 décembre pour laisser place à une journée ensoleillée.

    La brume était persistance ce samedi. Pour ce dimanche 14 décembre, à Lyon, le soleil devrait se montrer totalement à partir de cet après-midi. Ce matin, le ciel lyonnais reste néanmoins couvert, avec un vent du sud-est pouvant aller jusqu'à 5 km/h.

    Côté températures, le mercure ne dépassera pas les 6 degrés dans la matinée. Lorsque les nuages se disperseront, vers 13 h, les températures monteront légèrement pour atteindre les 8 degrés.

