Villefranche : alcoolisée, elle frappe son amie à coup de béquille

Ce jeudi 5 mars, une trentenaire a été jugée à Villefranche-sur-Saône pour avoir agressé son amie à coups de béquille, rapportent nos confrères du Progrès.

"Quand je bois, je suis méchante." C'est par ces mots que s'est défendue une résidente de Villefranche-sur-Saône (Rhône) jugée ce jeudi 5 mars pour avoir frappé l'une de ses amies, elle-même vivant dans un squat, à coups de béquille.

Une personnalité complexe

Selon les informations de nos confrères du Progrès, l'accusée dispose d'une personnalité complexe. Transgenre depuis l'adolescente, la jeune femme de 34 ans est partie de Tahiti où elle était maltraitée sexuellement par sa famille d'accueil pour atterrir il y a plus de dix ans à Villefranche, où elle vit de la prostitution.

Le 28 février dernier, elle rend visite à une amie dans un squat de la rue Robert-Schumann. Fortement alcoolisée, elle la frappe d'un coup de béquille sur le crâne, vraisemblablement pour une dette de 20 euros, rapportent nos confrères. La victime, emmenée de force à un distributeur, parvient alors à alerter des passants qui préviennent la police et se réfugie dans un magasin Botanic.

Blessée au crâne, la victime s'est vue prescrire six jours d'ITT. Alors qu'elle a confié regretter son geste, la caladoise de 34 ans a également déclaré qu'elle avait bu "25 canettes de bières de 50cl la veille au soir, et poursuivi sa consommation le matin-même", rapporte le Progrès.

Dix mois de prison

Alors qu'une plainte classée sans suite avait déjà été déposée par la même victime, la trentenaire a écopé d'une peine de dix mois de prison dont cinq en sursis probatoire avec obligation de soins. Elle a également interdiction d'entrer en contact avec sa victime et devra effectuer un travail d'intérêt général de 140 heures.







