Cinéma : Franck Dubosc reçoit le prix Jacques-Deray à l'Institut Lumière

Ce vendredi 13 mars, l'équipe du film Un ours dans le Jura, réalisé par Franck Dubosc était à l'Institut Lumière pour recevoir le prix Jacques-Deray.

Une date qui lui a porté chance. Ce vendredi 13 mars, Franck Dubosc était à Lyon pour recevoir le prix Jacques-Deray pour son film Un ours dans le Jura. Créé en 2005 à l'initiative de l'Institut Lumière, ce prix récompense chaque année un film policier, d'enquête ou un film noir, français.

Cette année, le film de l'acteur de Camping a donc succédé à celui de Daniel Auteuil, Le fil, récompensé en 2025. "Un ours dans le Jura a marqué le passage réussi de l'acteur, célèbre pour être l'un des piliers de la comédie française populaire, à un registre décalé, oscillant entre film noir et comédie burlesque", avait décrit l'Institut Lumière au moment de l'annonce du prix en février.

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"Une catégorie qu’on ne m’attribue pas tous les jours"

Un prix dont l'acteur semble particulièrement honoré. "D’abord c’est Thierry Frémaux qui me l’a annoncé, or je sais qui est Thierry Frémaux, au-delà du festival de Cannes, je parle de son amour du cinéma", a-t-il commenté au Progrès. "Puis je me suis penché sur tous ceux qui l’avaient eu avant (le prix Jacques-Deray, NDLR), il y a quand même une belle liste. (...) C’est un prix du film policier, ce qui montre que le film entre dans une catégorie qu’on ne m’attribue pas tous les jours. Il y a une fierté, il représente finalement beaucoup pour moi dans mon cœur et dans mon esprit. Ce prix n’est pas anodin, il me donne des ailes, des envies."

Et au-delà d'être primé à Lyon, Un ours dans le Jura a enregistré près d'un million et demi de spectateurs après sa sortie en salles au mois de janvier. Il se positionne déjà comme le troisième plus gros succès de l'année.