Tensions entre ultradroite et ultragauche à Lyon : réunion de crise à la préfecture

La préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio. (Photo Benjamin Guillot-Moueix / Hans Lucas via AFP)

Depuis le décès de Quentin Deranque, les tensions entre ultradroite et ultragauche sont reparties de plus belle à Lyon. Une situation que la préfecture a choisi de prendre en main.

Depuis le 14 février dernier, date de l'agression du militant nationaliste Quentin Deranque, les tensions entre ultradroite et ultragauche sont plus vives que jamais à Lyon. Si elles sont loin d'être nouvelle, la préfecture a toutefois décidé de surveiller la situation de près et aurait organisé, ce vendredi 13 mars, une réunion de crise, rapporte Lyon Mag.

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D'après une source sécuritaire consultée par nos confrères, la Préfète Fabienne Buccio aurait réuni un groupe de suivi des extrémismes violents, en présence de l'autorité judiciaire, des forces de sécurité intérieure ainsi que des services de renseignement.

Coordonner les actions

L'objectif de cette rencontre ? Faire le point sur la menace actuelle qui représente chacun des deux groupes et coordonner l'action des différentes parties présentes en cas de besoin.

Le groupe s'est également penché sur d'éventuelles tentatives de reconstitution de groupes radicaux identitaires et d'ultragauche précédemment dissous, notamment à celui de la Jeune Garde, qui a fait l'objet d'une dissolution administrative en 2025.

Mais c'est aussi la GALE (le groupe antifasciste Lyon et environs), mouvement interdit en 2022, qui a particulièrement attiré l'attention lors de cette réunion. Son compte X aurait été utilisé récemment, ce qui pourrait indiquer une éventuelle reconstitution. En vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, Fabienne Buccio avait en effet signalé début mars au procureur, pour des publications récentes sur le compte X d'un "Groupe Antifa Lyon", la similitude des logos et des signalétiques avec ceux du Groupe Antifasciste Lyon et Environs (GALE) dissous par décret le 30 mars 2022.

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