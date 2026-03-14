Culture
Le Jeu de l’amour et du hasard © Mathilde Caelicia

Théâtre : Amour, hasard et mort à Vienne

  • par Caïn Marchenoir

    • Marivaudage et humour noir, deux spectacles à voir au théâtre François-Ponsard et au Manège à Vienne en mars.

    Le Jeu de l’amour et du hasard, de Marivaux

    La mise en scène de Frédéric Cherbœuf, avec le collectif L’Émeute, du chef-d’œuvre de Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard, est à la fois drôle, rythmée et musicale.

    Elle porte l’intrigue imaginée par Marivaux : deux hommes qui ont échangé leur rôle (le maître est devenu valet et vice versa) rencontrent deux femmes qui ont fait de même.

    Mais sous l’atmosphère joyeuse, la violence des questions posées par le texte émerge à chaque scène : l’amour est-il naturel ou culturel ? Peut-il ignorer les barrières sociales ? Chacun vaut-il par ce qu’il est ou par ce qu’il paraît ? Qui tire les ficelles ?

    Le Jeu de l’amour et du hasard – Le 17 mars au théâtre François-Ponsard (Vienne)

    Amor à mort

    Cette comédie, écrite par un trio d’auteurs (Nelly Bêchétoille, Didier Landucci et Jean-Marc Michelangeli), présente une série de tableaux humoristiques, féroces, drôles et transgressifs.

    Des histoires d’amour intenses qui se terminent de façon inattendue et mettent en lumière le lien entre l’amour et la mort. Eros et Thanatos, deux pulsions indissociables, chères à Sigmund Freud. 

    Au rythme d’un univers musical original, l’humour noir de la pièce nous plonge dans la folie de la nature humaine quand la blessure amoureuse court-circuite la raison et pousse à agir de manière impulsive et cruelle.

    Qu’ils soient touchants, effrayants, pathétiques ou surprenants, tous les personnages incarnent les avatars diaboliques de nos propres personnalités.

    Amor à mort – Le 21 mars au Manège (Vienne)

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