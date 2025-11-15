Météo
orage Lyon
Illustration Romain Weber-Lyon Météo

Des pluies attendues ce samedi avant des éclaircies

  • par Claire Martinez

    • Ce samedi 15 novembre s'annonce couvert à Lyon et sa métropole, avec des pluies attendues dès 10h. Une accalmie pointera néanmoins le bout de son nez en fin d'après-midi.

    Les températures estivales sont dorénavant du passé à Lyon. Ce samedi 15 novembre, le soleil laisse définitivement place aux nuages menaçants. Des pluies fortes sont attendues dans la matinée, et des averses prendront le relais à partir de 12h. Le ciel devrait néanmoins se découvrir vers 16h pour laisser traverser quelques rayons de soleil avant la fin de la journée.

    Côté températures, elles restent au dessus des normales de saison. Alors que le thermomètre affiche déjà 16 degrés ce samedi matin, le mercure atteindra dans l'après-midi 18 degrés, soit 6 degrés au dessus des normales de saison.

