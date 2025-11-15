Culture
Marion Mezadorian © Fabienne Rappeneau

Humour : Marion Mezadorian pète les plombs au théâtre Jean-Carmet

  • par Maxime Dutheil

    • Avec Craquage, Marion Mezadorian dévoile une vraie “ode au pétage de plombs”. 

    Durant la pièce, l’humoriste incarne quinze personnages qui illustrent les mille manières d’exploser, notamment lorsque la fameuse goutte d’eau fait déborder le vase !

    Mais avant tout, Marion Mezadorian met en scène des craquages qui font écho aux nôtres : absurdes, drôles, parfois violents, mais toujours sincères.

    Une heure de théâtre direct, sans faux-semblant, où chacun peut se reconnaître. Parce que, parfois, craquer semble juste nécessaire.

    Craquage – Le 20 novembre (20 h 30) au théâtre Jean-Carmet (Mornant)

    www.theatre-cinema-jean-carmet.fr

