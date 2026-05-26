Récemment, la chambre régionale des comptes s'est penchée sur les comptes du CCAS de Lyon. Elle tire un bilan contrasté.

Récemment, la chambre régionale des comptes s'est penchée sur les comptes et la gestion du centre communal d'action sociale (CCAS) de Lyon. Pour rappel, l'établissement public est tourné vers les personnes précaires et les séniors. Il gère dix-neuf établissements sociaux et médicaux-sociaux, dont quatre EHPAD et quinze résidences autonomie.

Comme de nombreux CCAS, celui de Lyon est soutenu financièrement par la commune via une subvention. Celle-ci a augmenté de 5,8 millions d'euros en 2019 à 17,4 millions d'euros en 2024. Elle représente désormais 40 % de ses recettes de fonctionnement lesquelles atteignaient 46,8 millions d'euros en 2024.

"Le CCAS ne connaît pas précisément les coûts des politiques publiques mises en place"

Depuis 2019, le CCAS a développé son activité à destination des personnes précaires. Plusieurs dispositifs visant à connaître et réduire les situations de non-recours au droit, situations dans lesquelles des personnes ne reçoivent pas une prestation ou un service auquel elles pourraient prétendre, ont été mis en place. Parmi eux, la chambre régionale des comptes souligne le développement de l'accueil de proximité, notamment via les maisons de la Métropole de Lyon.

Par ailleurs, le CCAS a recours aux services techniques de la commune. "La chambre constate que les outils métiers, également utilisés par la commune de Lyon, ne permettent pas d’établir une comptabilité fonctionnelle opérationnelle", indique la chambre. Par conséquent, le CCAS ne connaît pas précisément les coûts des politiques publiques mises en place. Pour pallier ce problème, la chambre préconise de mettre en place une comptabilité analytique permettant de "connaître le coût des politiques mises en œuvre".

Les EHPAD en difficulté

Du côté des EHPAD, la chambre régionale des comptes évoque une situation "fragile" : "Les financements de l’assurance maladie, de la Métropole de Lyon et des résidents, ne permettent pas de couvrir les charges croissantes des quatre EHPAD, dont le nombre de places a augmenté sur la période contrôlée pour atteindre 325 en 2024 (+ 56 places par rapport à 2019)". Par conséquent, la commune de Lyon subventionne ces établissements via le budget principal du CCAS, afin d’équilibrer leur budget (environ 2 millions d'euros par an).

Le CCAS rencontre également des difficultés en matière de gestion des ressources humaines, l'obligeant à recourir à l'intérim. Le CCAS expérimente néanmoins un cycle de travail en 10 h depuis 2023, dont les résultats semblent "positifs" indique le rapport.

Des résidences autonomie trop peu occupées

Si la situation des résidences autonomie est meilleure, son taux d'occupation est moins élevé (82%). Depuis la crise sanitaire, le taux d'occupation n'a jamais retrouvé son niveau de 2019 établi à 86 %. Par conséquent, 166 logements sont vacants en 2024. Face à ce constat, la chambre régionale des comptes recommande au CCAS "d'adapter le nombre de places en résidence autonomie", notamment en adaptant leurs caractéristiques aux besoins de la population lyonnaises pour améliorer les taux d'occupation.

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