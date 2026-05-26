Important panache de fumée visible au nord de Lyon : que s’est-il passé ce mardi matin ?

De la fumée a été aperçue par des automobilistes sur la M6, au nord de Lyon, ce mardi matin. Un feu de véranda survenu à Limonest en serait à l’origine.

Que s’est-il passé ce mardi matin au nord de Lyon ? Plusieurs automobilistes circulant sur la M6, au niveau de la sortie du tunnel de Fourvière, ont aperçu un important panache de fumée ce mardi matin, aux alentours de 9 h 30.

Selon nos confrères du Progrès, un feu se serait déclaré sur la départementale 306, à proximité d’une zone commerciale à Limonest. L’incendie aurait touché une véranda. Les pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser les flammes. Aucun blessé n’est à déplorer.