Cuba, Iran... Quelles manifestions prévues à Lyon ce samedi ?

La police fait usage de gaz lacrymogènes le mercredi 10 septembre à Lyon pour disperser les manifestants en marge du mouvement « Bloquons tout ». (CHASSIGNOLE / AFP)

Plusieurs manifestations sont prévues dans le centre de Lyon ce samedi 11 avril. On fait le point.

Attention si vous aviez prévu de vous rendre en Presqu'Île cet après-midi, plusieurs manifestations sont prévues et risquent d'impacter la circulation et la déambulation dans le secteur.

Un premier rassemblement est prévu à 13h30 sur la place de la République dans le 2e arrondissement, à l'initiative de la fédération du communiste du Rhône. Il dénonce la situation à Cuba et le blocus imposé par Donald Trump depuis le mois de janvier. "Depuis le 30 janvier et la mise en place du blocus pétrolier par Donald Trump, Cuba est asphyxiée : les pays voulant envoyer de l’aide sont menacés et les bateaux pétroliers voulant accoster à Cuba sont détournés et arraisonnés par l’armée étasunienne, en violation flagrante de toutes les règles internationales", s'indignait le PCF dans un communiqué. Avant de continuer : "Si nous laissons faire, qui sera la prochaine victime de l’impérialisme étasunien ? Le Brésil, le Canada, l’Espagne, la France ? Il faut dire stop ! Cessons d’être le paillasson des USA !"

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Soutien à Reza Pahlavi

Une deuxième manifestation aura également lieu dans l'hyper-centre de Lyon, cette fois en soutien au fils du dernier chah d'Iran, Reza Pahlavi. Le cortège s'élancera à 15h de la place Bellecour (2e arrondissement) avant d'emprunter les quais de Saône côté Lyon 5e pour finalement rejoindre la place des Terreaux. Plusieurs centaines de manifestants s'étaient déjà donnés rendez-vous le 7 mars dernier, une semaine seulement après la mort du Guide suprême, Ali Khamenei.