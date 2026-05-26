Métropole de Lyon : TCL ouvre trois de ses sites pour les Journées européennes du patrimoine

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre, TCL ouvrira une nouvelle fois trois de ses sites au public.

Les Journées européennes du patrimoine se préparent déjà. Alors que la 43e édition de l’événement culturel se tiendra le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, TCL ouvrira une nouvelle fois trois de ses sites aux visiteurs. Une occasion unique de découvrir le fonctionnement du réseau de transport en commun lyonnais.

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tlLes inscriptions ouvertes fin août

Dans le détail, le public pourra se rendre dans le 3e arrondissement de Lyon au dépôt bus des Pins. Site historique du réseau TCL, le dépôt accueille le parc de stationnement, l’atelier de maintenance et la recharge des véhicules électriques. Du côté de l’Est lyonnais, le centre de maintenance Tramway de Saint-Priest ouvrira aussi ses portes. Chaque jour, le centre est chargé de vérifier la fiabilité et la sécurité des rames des lignes T1, T2, T5 et T6. Les visiteurs pourront ainsi découvrir les métiers et le savoir-faire des 26 agents de maintenance présents quotidiennement. Et si vous vous demandez comment seront modernisées les rames du métro D, le rendez-vous est donné à Vénissieux, à l’atelier métro du Thioley. 36 rames automatiques y sont contrôlées chaque jour.

Les inscriptions, gratuites mais indispensables, seront ouvertes fin août 2026. Les visites dureront environ 1 heure et les créneaux sont déjà communiqués : 10 heures, 10 h 45, 11 h 30, 14 heures, 14 h 45, 15 h 30 et 16 h 15.

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