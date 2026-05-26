Actualité
TCL lyon metro
TCL © Romane Thevenot

Métropole de Lyon : TCL ouvre trois de ses sites pour les Journées européennes du patrimoine

  • par C.M.

    • À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre, TCL ouvrira une nouvelle fois trois de ses sites au public.

    Les Journées européennes du patrimoine se préparent déjà. Alors que la 43e édition de l’événement culturel se tiendra le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, TCL ouvrira une nouvelle fois trois de ses sites aux visiteurs. Une occasion unique de découvrir le fonctionnement du réseau de transport en commun lyonnais.

    Lire aussi : Numéros de lignes, nouvelles couleurs... : à Lyon, le réseau TCL prépare sa rentrée

    tlLes inscriptions ouvertes fin août

    Dans le détail, le public pourra se rendre dans le 3e arrondissement de Lyon au dépôt bus des Pins. Site historique du réseau TCL, le dépôt accueille le parc de stationnement, l’atelier de maintenance et la recharge des véhicules électriques. Du côté de l’Est lyonnais, le centre de maintenance Tramway de Saint-Priest ouvrira aussi ses portes. Chaque jour, le centre est chargé de vérifier la fiabilité et la sécurité des rames des lignes T1, T2, T5 et T6. Les visiteurs pourront ainsi découvrir les métiers et le savoir-faire des 26 agents de maintenance présents quotidiennement. Et si vous vous demandez comment seront modernisées les rames du métro D, le rendez-vous est donné à Vénissieux, à l’atelier métro du Thioley. 36 rames automatiques y sont contrôlées chaque jour.

    Les inscriptions, gratuites mais indispensables, seront ouvertes fin août 2026. Les visites dureront environ 1 heure et les créneaux sont déjà communiqués : 10 heures, 10 h 45, 11 h 30, 14 heures, 14 h 45, 15 h 30 et 16 h 15.

    Lire aussi : Métropole de Lyon : TCL déploie son "plan canicule" pour accompagner les voyageurs cet été

    à lire également
    Villeurbanne : grève massive au collège Gilbert Chabroux après qu’un élève a menacé ses camarades avec un couteau

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Villeurbanne : grève massive au collège Gilbert Chabroux après qu’un élève a menacé ses camarades avec un couteau 13:20
    TCL lyon metro
    Métropole de Lyon : TCL ouvre trois de ses sites pour les Journées européennes du patrimoine 12:39
    CCAS de Lyon : la chambre évoque une situation financière "fragile" des EHPAD 11:55
    Vianney
    Vianney se produira à la LDLC Arena le 17 avril 2027 11:19
    Bron : une Kalachnikov et 16 kilos de drogue découverts dans un parking 11:04
    d'heure en heure
    Le Villeur'good festival revient le samedi 6 juin pour sa cinquième édition 10:45
    Des expertises d'objets gratuites et sans rendez-vous organisées à Lyon 10:12
    PAF Police aux frontières
    Le corps retrouvé dans une voiture brûlée à Echirolles serait celui d'un mineur rhodanien 09:48
    Clinique du Parc © Tim Douet
    La Clinique du Parc parmi les établissements les mieux classés de Lyon en chirurgie 08:54
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Villeurbanne : un homme poignardé à Grandclément et pris en charge par les secours 08:24
    Gare SNCF TER Lyon TGV
    Des centaines de voyageurs bloqués sur les rails au nord de Lyon 08:01
    Canicule et orages : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:40
    Lyon soleil
    Un mardi caniculaire à Lyon, jusqu'à 34 degrés attendus 07:13
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut